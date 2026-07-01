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+Deportes

El eumés Pedro Delgado ya está en la final mundial

Su compañero del Firrete Óscar Allegue tendrá que disputar la semifinal en K-4 para seguir el mismo camino en Canadá

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
01/07/2026 21:36
Delgado, a la izquierda, disputa mañana la pelea por el podio
Delgado, a la izquierda, disputa el viernes la pelea por el podio
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El inicio del Campeonato del Mundo sprint júnior y sub 23 para los palistas eumeses a punto estuvo de ser casi perfecto. El lago Banook de Halifax, en Canadá, se convirtió en la mañana del miércoles en la pista de despegue del K-4 júnior. La embarcación española con el integrante del Náutico Firrete Pedro Delgado como tripulante “voló” en la lámina de agua norteamericana para conseguir, por la vía rápida, su clasificación para la final A de la competición internacional sobre 500 metros. 

En una de las primeras clasificatorias de la mañana, el de Pontedeume, Diego Feijoo, Martín González y David Cosmos fueron de menos a más para asegurarse la pelea por las medallas. Mejoraron su ritmo y pisaron el acelerador tras un paso por los 250 metros en los que estaban fuera de esas plazas que daban acceso a la final para, finalmente, cruzar la meta en la tercera posición. Delgado y sus compañeros sólo fueron superados por la embarcación de Hungría y la alemana y estarán el viernes en la deseada regata.

Por su parte, su compañero Óscar Allegue Pena tendrá que hacer un paso previo para estar en la final. Y por poco. El K-4 sub 23 del eumés, Ernesto Goribar, Rubén Escudero y Mauro Domínguez fue quinto en la primera de las mangas de esta franja de edad y distancia –Hungría, Canadá y Serbia firmaron las tres primeras plazas–, por lo que tendrá que dirimir el jueves la semifinal. No será la única regata a la que hará frente el local en esta segunda jornada, ya que asimismo buscará su pase para la final en K-1 500 metros. 

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