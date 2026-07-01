El Aurum vive una gran experiencia en Finlandia

El Básquet Aurum y el eOTB tras disputar el último partido del torneo Cedida

Después de unos días de mucho ajetreo y vivir una experiencia única, el Básquet Aurum Ferrol ya está en casa. Y es que el conjunto de la ciudad naval hizo las maletas para participar en el prestigioso Torneo OTB de Savonlinna, celebrado en Liikuntahalli, una competición que reunió a más de 70 equipos y por encima de los 1.000 participantes. Esta invitación llegó de la mano del club finlandés, que acudió a la segunda edición del Torneo Cidade de Ferrol.

Hasta allí se desplazó, con la ilusión por bandera, este grupo de jugadoras locales que, además de ir a pasarlo bien, también querían dejar su impronta ante entidades muy importantes. Todas sabían que iba a ser complicado porque se medían a equipos muy exigentes físicamente y que contaban con alguna integrante que fue internacional. Con todo, eso les dio igual. Así lo demostraron en el primer choque, en el que vencieron al PePas por un ajustado 28-29.

En cambio, en el segundo partido de la competición, para el que apenas tuvieron dos horas y media de descanso, no pudieron igualar la intensidad de su rival, el Tempo, y acabó sucumbiendo (16-38). Sin duda, fue un final un tanto amargo del primer día de este histórico torneo.

Tras recuperar las energías, la segunda jornada comenzó mucho mejor para el Aurum. Con todas las jugadoras en plena forma, el equipo sacó su mejor versión para conseguir una abultada victoria frente a un HuTi que pagó el cansancio de su encuentro anterior (24-41). Esa misma situación le ocurrió a la escuadra ferrolana, que cerró su participación contra un eOTB, que tuvo que sudar mucho para superarla y sellar su pase para las eliminatorias por el título (25-35).

Así cerró el Aurum un torneo en el que vivieron una experiencia única. De hecho, las jugadoras comentaron que “nos recibieron con mucha alegría y agradecimiento. El ambiente fue increíble: mucho juego y mucha convivencia. Jugar aquí, en un pabellón lleno de gente de tantos equipos que ama este deporte es algo que nos llena de alegría”, dijeron al tiempo que añadieron que “medirse a equipos con un físico tan poderoso como el campeón de 50+ nos exigió dar nuestro cien por cien en la pista, pero lo más hermoso fue el respeto mutuo y los aplausos compartidos al terminar cada partido. Incluso, al finalizar el campeonato agradecieron nuestra asistencia, asombrados por habernos desplazado tan lejos y encantados por tener representación de un equipo español y gallego”, zanjaron las integrantes del conjunto de la ciudad naval.