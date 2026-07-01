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+Deportes

Doble metal para Diego Monzón en el Gallego infantil

Grupo Xuvenil de As Pontes y Piragüismo Narón estuvieron también en la cita de Verducido

Redacción
01/07/2026 21:40
Monzón y Allegue, a la izquierda, fueron segundos en su regata
Monzón y Allegue, a la izquierda, fueron segundos en su regata
Cedida
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Mientras sus compañeros “mayores” disputan el Mundial en Canadá, la cantera eumesa va haciendo camino para ser como sus referentes. Así, en el Campeonato Gallego sprint infantil Diego Monzón García se colgó la medalla de bronce en la regata sobre mil metros K-1 A –el naronés Óskar Niebla fue octavo–, consiguiendo además con este podio su pase para acudir al Nacional por Autonomías. 

Monzón aumentó su casillero de preseas con su compañero Juan Allegue Tenreiro, formando equipo en K-1 1.000 para ser segundos. Una cita en la que Raúl Pérez fue quinto en la regata infantil B. El Gallego contó también con la presencia de un Grupo Xuvenil pontés que logró la quinta plaza con Xalo Romero y Daniel Ferro en cadete.

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