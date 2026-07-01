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+Deportes

Dani Blanco y Lola Basanta comandan al Juancho Vázquez en el Campeonato de España

El club local regresó de Alcobendas con un numeroso botín 

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
01/07/2026 22:03
Deportistas y cuerpo técnico del club
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Los internacionales Lola Basanta y Daniel Blanco ejercieron de cabezas de cartel de una numerosa delegación del Juancho Vázquez Trasancos en la que asimismo comenzaron a brillar Oliver Bustabad, África Fernández, Miriam Blanco, en la que fu su primera participación en un Campeonato de España y, asimismo, su primera medalla nacional. 

Hasta Alcobendas viajó el club local para disputar una de las citas nacionales de base de más nivel de los últimos años y asimismo de las mejores organizadas, como señala la entrenadora de la entidad Bea Pérez. Basanta y Blanco se colgaron los oros en light júnior y ahora participarán en una última concentración con la selección para saber si acudirán al Mundial.

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En Madrid, Basanta fue campeona en su primer año en la categoría y lo hizo en una final ante su compañera de selección Andrea Martínez. Una pelea dura, pero bonita y que, tras ganar, la del Juancho Vázquez celebró como si de una presea internacional se tratase. Por su parte, Blanco disputó sus dos finales ante el andaluz Ennajm, ganando en light y cediendo en kick.

Una plata que también lograron el infantil Nuno Carpente en -30 kilos y su compañera Carmen Salas en cadete menor en point. Un segundo lugar al que añadió los bronces en kick y light.

En estas terceras plazas terminaron los debutantes Bustabad, Fernández y Blanco, en cadete mayor, en light y point. Los también cadetes Raul Díaz –menor– y Joaquín Bellón –mayor– hicieron lo propio en point y K-1 light. 

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