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Diario de Ferrol

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+Deportes

Asís Garrido y Lucas Faraldo hacen historia en Madrid

Los jóvenes deportistas consiguieron los primeros títulos de pickleball y un bronce en mixto

Redacción
01/07/2026 21:53
Faraldo y Garrido, con sus trofeos
Faraldo y Garrido, con sus trofeos
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Ferrol sigue acumulando buenas noticias de la mano del pickleball. La más reciente y muy celebrada, el título de los locales Asís Garrido y Lucas Faraldo en la primera edición del Campeonato de España juvenil, disputado en Madrid. 

Con la presencia de las 64 mejores parejas sub 14 y sub 18, Garrido, de 14 años, se colgó el oro formando equipo con el alicantino Héctor Sánchez tras ganar todos sus partidos. Un oro al que se unió el bronce firmado junto con Ana Rubio en la modalidad de dobles mixto.

Por su parte, Faraldo también inscribió su nombre como el primer ganador sub 14. Con diez años, y formando pareja con Hugo Nogueira, remontaron un 0-7 para ganar la final. Un podio al que a punto estuvo de subir su compañero en el Pickle Point Ferrol Jesús Varela, que fue cuarto sub 14. Una disciplina de la que además Ferrol será centro del 10 al 12 con la disputa de una cita del Pro Tour.

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