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+Deportes

La media distancia se queda en casa con Marcos Ruiz y Ctvrnickova ganando en As Pontes

El nuevo Triatlón Lago das Pontes repartió también los títulos gallegos en formato olímpico sin drafting

Redacción
30/06/2026 22:01
triatlon lago de as pontes
Ruiz, entrando en meta
Cedida
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Ciclismo, hípica, próximamente carreras de obstáculos, y su último protagonista, un triatlón del que la villa se había quedado huérfano desde hacía dos campañas con la última edición del Northwest Triman. 

El Triatlón Lago das Pontes se convierte en hermano pequeño de esta prueba y llenó el pasado domingo la lámina de agua local y sus inmediaciones. Bajo la organización del TriArteixo Aceadeama, en colaboración con Federación y Concello, se pusieron en juego los títulos gallegos de distancia olímpica sin drafting y asimismo se disputó una cita de media distancia y de relevos, otra de las grandes novedades de esta celebrada iniciativa.

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Nuevo éxito ecuestre en el lago de As Pontes

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Ainoa Gontán –Inforhouse Santiago– y Emilio Tizón –Delikia– se colgaron los oros autonómicos, con Miriam Trigo y Jacogo Crego en segunda posición y la vilalbesa Iria Fernández y Alberto Tomé en la tercera, con Juan Vázquez –Náutico de Narón–, cuarto. Su compañero Carlos Bautista celebró su subcampeonato sub 23, mientras que el Triatlón Ferrol de Miriam Folgueira, Carmen Pradera e Isabel Guerreiro se hizo con el bronce por equipos.

El trazado pontés es ya un clásico en el calendario gallego o nacional

Manuel Rouco y Lara Pita, superan todos los obstáculos para ser oro en As Pontes

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En la prueba de mayor distancia –equivalente a medio “ironman”– también hubo un destacado protagonismo de la comarca, ya que tanto el ferrolano Marcos Ruiz Brage como la pontesa Tereza Ctvrnickova, conocedores a la perfección del terreno, se colgaron el oro con unos tiempos de 4h.00:56 y 6h.00:49, respectivamente. Miriam Maceira y Paula Taboada acompañaron a la de la villa en el cajón, al igual que Pablo López y Ramón Troncoso al ferrolano. Por relevos, también el Triatlón Ferrol se unió a la fiesta, siendo segundos en la prueba.

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