Irene García Nebril vuelve a la plata en Tudela

Nebril, Canosa y Ageitos, en el podio estatal Cedida

En A Coruña o en Tudela, vistiendo la indumentaria de sus clubes o formando con la selección gallega, la delegación local no entiende de lugares ni de vestimentas para brillar. La última ocasión fue en esta localidad de Navarra, en la que se disputó tanto el Campeonato de España escolar –CESA– como el absoluto por Autonomías, con presencia local en ambos combinados “irmandiños”. Un papel destacado tuvo la cedeiresa Irene García Nebril –Delikia– que volvió a demostrar que trabaja para quedarse con una nueva segunda posición –en el Nacional supersprint de A Coruña también había sumado la plata–.

Un segundo lugar cadete en el que estuvo acompañada en el podio por los mismos nombres que también subieron al cajón en María Pita, Adriana Solanes –Gandía– e Isabella Huerta –Alcobendas–, conformando un trío muy prometedor. Una tabla femenina en la que la también cedeiresa Lucía Ageitos rozó estos lugares de privilegio al ser quinta, dejando patente el aire especial con el que trabajan en la villa.

Y si Nebril había empaquetado una plata en su regreso a casa desde A Coruña, desde Navarra añadió otra y, además, con Ageitos como compañera. El tándem de la villa formó parte de un equipo de relevos mixtos cadetes con un claro color local, ya que Adrián Canosa, del Triatlón Ferrol, compitió asimismo con Galicia en esta cita –en la prueba individual consiguió un también muy aplaudido octavo lugar–, realizando una gran actuación que les valió la segunda posición –Jayden Jael Silva completó este premiado equipo–. Sólo el conjunto de la Comunidad Valenciana –precisamente con Solanes en él– fue capaz de superar al grupo autonómico. A estos grandes resultados se unieron también los de los nombres infantiles.

A punto estuvo también el equipo gallego de subirse al cajón en la competición de relevos mixtos, si bien en esta ocasión la medalla se les escapó por muy poco, siendo cuartos. Una presea de chocolate para la que trabajaron de manera intensa en cada una de las postas Lucía Alvite López, del Triatlón Ferrol, y los cedeireses del Delikia Vega Yáñez Ameneiro e Iván Gómez Caneiro, así como su compañero Gabriel Nogueira. Madrid, Valencia y Castilla La Mancha conformaron el podio.

Unos brillantes resultados que, además, colocaron a Galicia como subcampeona nacional de esta cita escolar con precisamente, las federaciones valencianas y madrileña en primer y segundo lugar.

Muy cerca de este podio terminaron los combinados “irmandiños” absolutos, siendo cuartos. La misma posición en la que acabó el relevo mixto en el que estuvo María Alzaga Criado –Náutico de Narón–, junto con Adrián Sancho, Marta Novo y Cristian Fernández, quedándose a sólo seis segundos del bronce. En la carrera inclusiva, y con Ariel Soto –Triatlón Ferrol– en sus filas, el grupo gallego fue también cuarto.

En la tabla individual, Alzaga firmó un celebrado “top 10”, siendo décima, mientras que la naronesa Lucía Piñón –Delikia– lo hizo un poco más retrasada, siendo decimotercera, protagonizando ambas una gran carrera en este Campeonato de España vistiendo la elástica de la selección autonómica gallega.