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+Deportes

Fin de la espera para los eumeses Pedro Delgado y Óscar Allegue para su estreno mundial

Los del Náutico Firrete debutan el miércoles en la cita internacional júnior y sub 23 en Canadá

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
30/06/2026 23:14
Los eumeses, con la indumentaria de la selección española en el lago canadiense
Los eumeses, con la indumentaria de la selección española en el lago canadiense
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La cuenta atrás terminó. Dos de los magníficos del Náutico Firrete de Pontedeume iniciarán el miércoles su esperado concurso en el Campeonato del Mundo sprint júnior y sub 23 que durante estos días se disputa en el lago Banook, en Halifax, Canadá. Pedro Delgado y Óscar Allegue se enfundan la elástica de la selección española para afrontar “sen nervios”, como señala el propio Allegue desde tierras canadienses, esta importantísima competición internacional. 

El de Pontedeume, en el embalse de Trasona celebrando su pase a la selección española

El “por fin” del palista eumés Pedro Delgado

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Será Delgado el primero en saltar al agua de la norteamericana lámina, a las 14.00 horas, y lo hará en el K-4 júnior junto con sus compañeros, los también gallegos, Diego Feijoo –Tudense–, Martín González –Ría del Aldán– y David Cosmos, del Silla valenciano.

Una clasificatoria en la que los tres primeros acceden a la final, del cuarto al séptimo, y el octavo mejor tiempo, disputan semis. Siguiendo este mismo sistema de avance, a las 15:06 horas tomará el relevo Allegue, también en K-4 500 metros, en su caso en sub 23, con Mauro Domínguez –Verducido–, Ernesto Goribar y Rubén Escudero.

Óscar Allegue, momentos antes de competir en Verducido

Óscar Allegue confirma su presencia en el Europeo y en el Mundial sub 23

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Una prueba a la que el eumés llega tras una semana complicada al estar recuperándose de una rotura de fibras en un hombro, centrándose en las últimas jornadas en llegar lo mejor posible. Y es que el del Firrete, además, será uno de los que doble en esta cita mundial, ya que volverá a subirse a la piragua, ya solo, el jueves en el K-1 en la misma distancia a las 20:08 horas, con sólo un billete directo a la final.

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