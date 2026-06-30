Damián Suárez brilla también en élite del triatlón

Riola, Suárez, Castro y Cabanilles, con el técnico Xan Suárez Cedida

Con la intención de ir “haciendo peto” en el ranking internacional de cara su cambio de categoría a sub 23 –el próximo año–, los júnior cedeireses Damián Suárez Couto y Lucas Riola Delgado participaron en una Copa de Europa austriaca élite, disputada en Wels, en la que cualquier pequeño error se paga.

Y así lo pudo comprobar, en este caso, un Riola que llegaba como subcampeón nacional en la modalidad sprint en A Coruña, al que una discreta natación le penalizó mucho el resto de una carrera en al que, a pesar de intentar escalar posiciones, la falta de colaboración en algunos tramos hizo que se fuese desgastando en su pelea –finalizó cuadragésimo segundo–.

En esta ocasión fue Suárez el que encontró el premio al trabajo que se le había escapado en pruebas previas como en Francia o en la citada ciudad herculina. Y si bien esa incertidumbre de cómo podía salir sobrevolaba al local al inicio de la cita, como señalaba su preparador Xan Suárez, una vez que el cedeirés entró en las aguas del río austriaco las dudas se disiparon.

El de la villa mostró su mejor nivel, con técnica y alegría, colocándose en cabeza. Suárez mantuvo estas privilegiadas posiciones también sobre la bicicleta. Y lo hizo hasta el final de la tercer vuelta, momento en el que poco a poco los grupos perseguidores se unieron a este “tête de la course” –incluyendo el propio Riola–.

Su compañero cedeirés se mantuvo en la pelea de cabeza también en el trazado a pie, si bien la fuerte delegación francesa, favorita para el cajón, hizo aquí su explosión. Suárez aguantó un primer ataque, pero se quedó en el segundo para ser finalmente el segundo mejor español, “top 15” y primer júnior en la decimotercera posición entre más de 60 participantes. Un gran lugar para, especialmente, recuperar sensaciones y “volver a verse competitivo”, como señala su preparador.

Suárez y Riola seguirán ahora su preparación de cara a otra prueba de ámbito internacional, como es el Europeo de acuatlón de Banyoles, en el que el primero competirá en élite y el segundo en júnior.

Un trofeo en el que también tomaron parte Natalia Castro, asimismo entrenada por Suárez, y Celine Senia -Náutico de Narón-. La primera fue la mejor española, firmando una sexta plaza que bien pudo haber sido un podio, si no fuese por una discreta natación. Por su parte, Senia no pudo finalizar la carrera en tierras austriacas.