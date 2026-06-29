Pleno de podios locales con Galicia

Técnicos e integrantes del combinado “irmandiño” sub 18 Cedida

El nivel del atletismo comarcal volvió a quedar patente tanto en el Campeonato de España máster disputado en Madrid como en el Nacional absoluto y sub 18 por selecciones que tuvo Logroño como sede. En esta última competición, Belén Toimil –Playas de Castellón– y Anxo Lado –Atletismo Narón– se enfundaron la indumentaria “irmandiña” para que Galicia ocupase una de las posiciones de “top 10”, siendo sexta en esta importante cita.

Un lugar para el que la mugardesa aportó los valiosos puntos que le dio su triunfo en el concurso de lanzamiento de peso, con un mejor intento de 16,87 metros en el Centro de Tecnificación Deportiva Javier Adarraga.

Por su parte, el integrante del Atletismo Narón Lado, sumó por partida doble. Primero a título individual con su tercera posición en la final de los 800 metros y, segundo, formando parte del equipo gallego que consiguió el segundo lugar en la final B de 4x400 metros.

Unas instalaciones que, al día siguiente, continuaron con una actividad frenética y con las selecciones sub 18 como protagonistas. Unos combinados en los que formaron los nombres locales Irma Veiguela –Sanysec Ourense–, Pablo Vázquez –Atletismo Narón– y Bruno Castro –Coruña Comarca– y que en los tres casos consiguieron hacerse con la primera posición de sus respectivas citas.

Castro logró el récord de la prueba y la de Mugardos se coloca líder del ranking nacional de 800 metros

La mugardesa sigue dando pasos hacia su más que posible presencia en el Campeonato de Europa de la categoría y, ahora en tierras riojanas, volvió a conseguir la mínima exigida por la federación continental en los 800 con su 2:09.69 y a quedarse a 69 centésimas de un registro más duro solicitado por el ente federativo nacional. Un tiempo que le sirvió para una primera posición que, además, la coloca como primera del ranking estatal –plaza que asimismo ocupa en el 1.500– y a la espera de conocer su convocatoria oficial para el citado Europeo.

Un gran salto

Un lugar que ya tiene Bruno Castro, asimismo entrenado por José Carlos Tuñas y Tomás Pérez, y que en su camino derribando registros consiguió otro. El ferrolano batió el récord del campeonato, superándolo en dos centímetros, con un salto de 7,15 metros en su primer intento válido, y dando también los máximos puntos posibles a Galicia.

Una cifra que asimismo consiguió el naronés Pablo Vázquez Maiztegui, en su caso en la cita de 2.000 obstáculos, con un 5:55.20 con el que fue primero en una gran campaña en la que, cabe recordar, el naronés, entre otro logros, consiguió tres títulos autonómicos en ruta y en pista. Unos resultados que, junto con el también triunfo de Javier Cid en martillo, llevaron a Galicia también a la sexta posición, al igual que sus “mayores”.