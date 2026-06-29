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+Deportes

La cantera de San Felipe, Cedeira, Ares, A Cabana y Narón se sube al cajón en Ourense

El embalse de Castrelo de Miño acogió el Gallego de base y veterano de remo olímpico

Redacción
29/06/2026 21:58
Deportistas del San Felipe, con sus medallas
Deportistas del San Felipe, con sus medallas
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Hasta Castrelo de Miño se desplazaron de nuevo las embarcaciones locales de San Felipe, A Cabana, Cedeira, Ares y Narón, para disputar el Gallego alevín, infantil y veterano de remo olímpico. Una prueba en la que las tripulaciones alevines de José Cancio-David Pena –San Felipe–, Diego Bereijo y Manuel Alejandro Rodríguez –Cedeira– y Lucas Caride y Tristán Rascado –San Felipe– coparon las primeras plazas en el doble scull alevín. 

La delegación cedeiresa
La delegación cedeiresa
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Un oro y una plata que asimismo consiguieron los skiffs infantiles de Leire Hermida –Cedeira– y Aila Sánchez –Ares– y los dobles scull de Jennifer Pazo y Lola Viqueira –San Felipe– y Rosalía Vidal y Sara Nogueira –A Cabana– en alevín. Un doblete que fue todo cedeirés en el skiff de esta misma franja de edad, con título para Sofía Fernández y bronce para Claudia Pérez. 

Una gran actuación de la comarca a cuya fiesta se unieron sus compañeros Lucas Neira y Rubén Bellas –doble scull infantil– y el veterano del Remo Narón Martín Martínez, en ambos casos consiguiendo la plata en la lámina de agua ourensana.

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