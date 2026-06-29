Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Iria Jarama, del San Felipe Ferrol, tercera en la final C de la Copa del Mundo suiza

La de Sada fue de menos a más en su primera regata internacional absoluta en la modalidad

Redacción
29/06/2026 21:54
La del San Felipe, en el lago suizo
La del San Felipe, en el lago suizo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Era su primera cita individual en la modalidad absoluta de skiff y asimismo servía para cerrar la presencia de España en el calendario de Copas del Mundo. Iria Jarama, del San Felipe Ferrol, fue la única remera encargada de ejercer la representación española en el trofeo de Lucerna, en Suiza, y lo hizo con cierto sabor agridulce. 

La sadense no pudo alcanzar esa cuarta posición que le hubiese dado el billete a semifinales en el lago helvético, por lo que su participación finalizó en la final C de la competición internacional. Jarama definió esa primera regata como “complicada”, si bien pudo resarcirse en la última dirimida en Suiza.

En esta despedida, la del San Felipe tuvo mejores sensaciones y así quedó reflejado en su posición y en su tiempo. La de Sada fue tercera, por momentos encabezando la regata, parando el crono en 7:46.96 tras los dos kilómetros de recorrido. “He peleado esta última regata y sobre todo he disfrutado de competir sola fuera de casa por primera vez”, señalaba la remera. Una competición en la que se impuso la atleta neutral Mariia Zhovner, con la ucraniana Yevheniia Dovhodko en la segunda posición y con poco más de un segundo de renta sobre Jarama.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620