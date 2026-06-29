Iria Jarama, del San Felipe Ferrol, tercera en la final C de la Copa del Mundo suiza

La del San Felipe, en el lago suizo Cedida

Era su primera cita individual en la modalidad absoluta de skiff y asimismo servía para cerrar la presencia de España en el calendario de Copas del Mundo. Iria Jarama, del San Felipe Ferrol, fue la única remera encargada de ejercer la representación española en el trofeo de Lucerna, en Suiza, y lo hizo con cierto sabor agridulce.

La sadense no pudo alcanzar esa cuarta posición que le hubiese dado el billete a semifinales en el lago helvético, por lo que su participación finalizó en la final C de la competición internacional. Jarama definió esa primera regata como “complicada”, si bien pudo resarcirse en la última dirimida en Suiza.

En esta despedida, la del San Felipe tuvo mejores sensaciones y así quedó reflejado en su posición y en su tiempo. La de Sada fue tercera, por momentos encabezando la regata, parando el crono en 7:46.96 tras los dos kilómetros de recorrido. “He peleado esta última regata y sobre todo he disfrutado de competir sola fuera de casa por primera vez”, señalaba la remera. Una competición en la que se impuso la atleta neutral Mariia Zhovner, con la ucraniana Yevheniia Dovhodko en la segunda posición y con poco más de un segundo de renta sobre Jarama.