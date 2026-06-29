Esteban Díaz, pontés oro estatal M45: “En el momento en el que abrí hueco dije, ¡esto no se me puede escapar!”

El local, en el centro, pudo por fin agarrar el oro nacional Cedida

La progresión del pontés Esteban Díaz –Atletismo Narón– hacía presagiar un título en el Nacional máster de 3.000 obstáculos M45 que el pasado fin de semana se disputó en Madrid. Y el de la villa no defraudó. Al bronce logrado en 2024 y la plata de 2025 le siguió, como no podía ser de otra manera, el oro en 2026.

“En el momento en el que abrí ese poquito de hueco dije, nada, esto no se me puede escapar ya”, recordaba emocionado el local, “y además entré muy contento. En los últimos cien metros lo disfruté mogollón. Me daba en el pecho y agarraba la camiseta del Narón”. Y es que Díaz pudo, a la primera ocasión que tuvo, quitarse la espina del Estatal del pasado año. El pontés lo tenía claro. “Iba a salir muy fuerte, intentando desgastarlos cuanto antes”, relata, “iba convencido porque llevaba una buena marca y dije, pues si hay que mandar, hay que mandar. Y el que quiera que me siga. Y si me aprietan, tendré que seguir apretando”.

Pero no le hizo falta, Díaz, casi desde el primer obstáculo, corrió contra si mismo para por fin decir “soy campeón de España”, relata entre risas. Un oro conseguido en un viaje exprés a Madrid en AVE, regresando al día siguiente en coche con su hermana y un oro para llegar a tiempo de ver a su hija, Mireia, en la actuación de las escuelas municipales de baile. Una gran manera de celebrarlo. Un Atletismo Narón que, además, también celebró el título del santiagués Javier Cancela en los 100 metros M35 y su bronce en disco, además de las cuartas plazas de Javi Tuimil y Roberto Tuimil en 400 y 100 vallas M50.