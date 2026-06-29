El Natación Ferrol se proclama campeón gallego

El Natación Ferrol, en el podio FEGAN

La natación local en categorías de base continúa exhibiendo el enorme potencial que hay en la comarca. En esta ocasión fue el Natación Ferrol quien brilló, ya que se proclamó campeón en el certamen gallego infantil que se disputó en Ourense. Pero ese no fue el único éxito, ya que tanto el Náutico de Narón, como el Marina Ferrol y el Cedeira regresaron con varias medallas.

El triunfo del Natación Ferrol se cimentó casi desde la primera prueba, pues sus deportistas demostraron que querían la victoria desde el inicio. Así, destacó la actuación de Diego Troitiño. El joven nadador de 15 años se hizo con un triplete dorado al dominar en 50, 100 y 200 espalda. También rindió a un nivel excelso Rocío del Carmen Ramos, ya que se proclamó campeona en 200 y 400 libre, subcampeona 100 libre y tercera en 50 libre.

De igual manera hubo otras grandes actuaciones como las de Aroa Jiménez (oro en 200 estilos, plata en 200 mariposa y en 400 libre y bronce en 1.500 libre), Daniel Alvariño (plata en 400 estilos), Irati Martínez (oro en 100 braza, plata en 50 y 200 braza ), Inés Ártico (plata en 100 mariposa y bronce en 200 braza), Gabriel Veiga (bronce en 50 libre) y Alicia Jove (bronce en 200 mariposa) o los relevos (oro en 4x200 libre, plata en 4x100 libre y 4x100 estilos).

A estos éxitos se le sumaron, las preseas de Iago Ulla, del Marina Ferrol (plata en 100 espalda, bronce en 50 y 200 espalda); Tatiana Caneiro (plata en 50 libre y 50 mariposa y bronce en 100 libre) e Icía Lorenzo (oro en 50 braza y bronce en 100 braza), del Náutico de Narón; y Roque Caneiro, del Cedeira (plata en 800 libre).