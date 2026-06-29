El Equilibrio Ferrol acaba su campaña con el bronce sub 14

Las deportistas del club ferrolano Cedida

En Pereiro de Aguiar o en Vigo, las más jóvenes delegaciones de la comarca quisieron cerrar junio con un buen sabor de boca que ya vienen protagonizando desde el inicio de esta campaña. Con el Campeonato gallego sub 20 y sub 23 y el Autonómico de clubes sub 14 marcados en sus respectivos calendario, la lluvia de medallas fue de lo más refrescante en estas importantes citas.

En esta última competición, las deportistas del Equilibrio Ferrol fueron las grandes estrellas, siendo el único equipo local en liza y cerrando su campaña con una aplaudida medalla de bronce. Un trabajo de equipo en el que Adriana Vázquez, Aldara González, Carla Piñeiro, Cecilia Benasach, Celia Ortigueira, Julia Peñas, Julia Sedes, Lara Pita, Noa Díaz y Valeria Mera cerraron su concurso con cinco oros, dos platas y cuatro bronces, entre otros resultados destacados para irse de vacaciones con los deberes hecho. Sociedade Atlética Vila de Vigo y Sada completaron el podio.

Balaídos

Mientras, en Vigo, el protagonismo fue para sub 20 y sub 23, con Erika Fernández –Narón– y Antía Otero –Sada– consiguiendo el título gallego sub 20 en lanzamiento de disco –36,40 metros– y de jabalina –33,75–, respectivamente. Unos concursos en los que también destacó la sub 23 del Ría Ferrol, Xiana Lago, con un nuevo título gallego en peso, con 13,49 metros.

Simón, del Ría Ferrol, en el podio Cedida

Sus compañeras Andrea Díaz y Carolina Santos se colgaron la plata en 3.000 metros sub 20 y 800 sub 23, respectivamente, con el naronés Nicolás Relanzón siendo asimismo subcampeón en altura –1,92 metros y MMP–. Santos añadió otra presea, en esta ocasión de bronce, a su botín, siendo tercera en el 1.500, también con su mejor registro personal. Un lugar de bronce que también consiguieron los deportistas del Narón Diego Reboredo –disco–, Hiba Diboun –100 vallas– y Celia Simón, del Ría –400 vallas–.