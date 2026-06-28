Tiara Van der Huls y John John Rabinovitch se coronan por primera vez en el Gadis Surf Festival Ferrol

Finalistas, en la entrega de trofeos de la competición Cedida

Esmelle coronó, por primera vez, a John John Rabinovitch y a Tiara Van der Huls. El rumano y la neerlandesa consiguieron, en el Gadis Surf Festival Ferrol, sus primeras victorias en el circuito júnior de la World Surf League, demostrando su potencial y celebrando con los suyos este importante triunfo.

En la competición femenina, Van der Huls, que se mostraba muy emocionada tras su victoria –"no me lo puedo creer", señalaba–, fue un tiro y afloja entre esta surfista y la francesa Naïa Monte, que ocupó el primer lugar durante buena parte de la manga. Sin bien, y demostrando que un gran surf también se puede hacer en olas más chicas, Tiara le dio la vuelta al marcador a falta de dos minutos en una gran derecha con dos potentes giros de “backside”. Monte, Ibone Gómez y Maria Días terminaron en segunda, tercera y cuarta posición en este certamen internacional júnior dirimido en las aguas ferrolanas.

En la prueba masculina, Rabinovitch fue el encargado de marcar el ritmo con una gran selección de olas que dejó atrás incluso al campeón del mundo de 2023 Hans Odriozola, a pesar de buscarlo insistentemente, firmando incluso la mejor ola de la manga con un 7.13.

Si bien, un pequeño error en una izquierda fue clave para, finalmente, el triunfo del rumano. Con todo, el vasco, que compite por Alemania, se coloca con su segunda posición como líder del circuito. “Ha sido una prueba muy desafiante para mí”, señalaba el deportista tras su triunfo en Esmelle, “y más tras venir de una lesión”. Fernando Ibarra y Joshua Karbus completaron el cajón en la tercera y cuarta posición. Un evento que se cerró con la disputa del campeonato de skate, de la mano de Concello y Volcom, en As Cabazas.