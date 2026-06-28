El gran paso del Chiquiprós en Pantín y su homenaje a Candela Pérez

Un competidor del pasado año en la cita valdoviñesa Alejandro Suárez

Los mejores nombres del surf nacional vuelven a Valdoviño, vuelven a Pantín. El concello local regresa como centro de la disciplina tras un año de parón, retomando una actividad estatal que en 2024 tuvo A Frouxeira como escenario. Y lo hace a lo grande con la organización del RSM Pantín, Federación y ayuntamiento.

Desde el lunes y hasta el 4 de julio la “factoría de olas” de la comarca acogerá tres competiciones, abriendo el telón los más jóvenes, con el Campeonato de España júnior y el Surfing Kids Chiquiprós –puntuable para el Circuito Nacional sub 10 y sub 12–. De hecho, merced a la organización de esta última competición, a cargo del citado club valdoviñés, “nació” el resto del completo calendario, que continuará con el Nacional open y máster de surf, SUP y kneeboard.

“Es un gran paso”, señala Rubén Sanmartín, que ve como su Chiquiprós sigue creciendo, contando ahora con nuevos y destacados hermanos mayores. “Es una forma de recuperar el surf nacional en la zona de Valdoviño, volverlo a traer”, apunta. Cuatro días de intensa actividad y cuya puesta en marcha recae sobre esta entidad deportiva.

“A nivel organizativo hay nervios, muchísimo trabajo y muchas ganas de que todo salga bien y que sigamos siendo uno de los campeonatos de referencia a nivel nacional”, añade, recordando el alto nivel de los premios que se otorga en la cita para la delegación más joven. “No hay parangón en ninguna cita nacional. Le da un renombre al campeonato, los niños se van contentos, con sus premios y hablan del campeonato de Pantín como algo bonito y bueno”, explica Sanmartín.

Una “publicidad” que, sin duda, hace que todos esos nervios previos valgan mucho la pena. Unas tareas en las que asimismo cuenta con una especial relevancia la asimismo integrante del club Erea Castro, ya que “ella es el alma mater de todo esto. Es la que está gestionando y pendiente de cada puntada”, dice el del RSM. Un completo calendario que asimismo refleja la confianza de la Federación en esta esquina noroeste.

“Esa confianza es un espaldarazo para nosotros de que estábamos haciendo bien las cosas”, apunta Sanmartín, “vamos a tener aquí durante muchos días un nivel de surfing alto. Va a haber un montaje que no lo hubo ningún año anterior”. Y es que el aparcamiento del arenal se convertirá en una zona de conciertos, charlas, coloquios, talleres de dibujo, yoga, mercado, etc. “priorizando muchísimo el tema del surf”, como aclara Sanmartín, sin querer entrar en comparaciones con la prueba que asimismo acoge este arenal de la World Surf League.

“Ni pretensión de ser igual. Estamos hablando de un circuito nacional, de un campeonato de España que es muy diferente”, subraya. La iniciativa estará coordinada por Filispín Pop Up, un proyecto para dar visibilidad al talento local y generar nuevas experiencias vinculadas a la creatividad, cultura, emprendimiento y ocio. Ay Carmen!, Moira, Salitre, Petiscos Ibéricos, Betrayed Clothing, Meraki Brand, 15405, Marea Sunset, Mocco Experiencia, Aurarte, Blanca Escrigas, Leni, SBoardTrainer, EQ Love, Ocean & Earth serán algunos de los nombres que se podrán encontrar en estas actividades paralelas a la prueba valdoviñesa.

Un gran premio

Una competición en la que, sin duda, se podrá ver el gran talento local, tanto en sus citas de veteranos como en las de base, aunque, como bien señala el organizador, habrá importantes ausencias al coincidir esta cita en fechas con competiciones internacionales, como el Pro júnior en Francia al que acudirá Ana Piñón.

La que sí que estará en la que es su segunda casa es la deportista Candela Pérez. Y no sólo eso, ya que la joven de San Sadurniño es imagen de la competición, su rostro aparecerá también en las licras de la cita de los más pequeños e, incluso, nombrará un nuevo premio de esta prueba, el Premio Candelita Smile&Surf.

“No es un premio para el mejor surfista, sino a quien mejor represente los valores del surf: compañerismo, actitud, superación, respeto...”, señala ella misma, explicando cómo participar en esta novedosa iniciativa, en la que mejor imagen que represente estos valores se llevará este, sin duda, celebrado premio. “Candela va estar muy presente, queremos que este presente”, señala Sanmartín.

Una vertiente social en la que asimismo participarán otras entidades como es el caso de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro, con espacio propio para dar a conocer su actividad y el trabajo que desarrolla en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

Todo ello perfectamente enlazado con un programa deportivo que comenzará el lunes con el citado nacional júnior –sub 18, sub 16 y sub 14– así como la competición del circuito nacional Chiquiprós –sub 10 y sub 12–, prologándose hasta el día 2 de julio.

En esa fecha tomará el relevo el Campeonato de España open y máster, así como en las modalidades de stand up paddle y kneeboard. Unas citas que, evidentemente en función de la condiciones del mar, está previsto el “check in” a las ocho de la mañana, prolongándose hasta las siete de la tarde durante todos los días de las diferentes citas.

Un programa con el que Pantín, Valdoviño y la comarca vuelven a convertirse en referencia para el surf, en este caso el mejor surf nacional, y además para todas las edades y con una oferta extradeportiva centrada en lo local.