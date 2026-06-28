Amargo debut de la "Santa Olalla" en Madrid

El Remo Ares, momentos antes de empezar la competición Aitor Arrizabalaga / ACT

Malas noticias para Ares y su “Santa Olalla”. La embarcación local no pudo comenzar de peor manera esta temporada de la Eusko Label Liga, ya que finalizó en la última plaza en Madrid después de una prueba en la que no fue capaz de encontrar su ritmo competitivo.

Con unas condiciones meteorológicas perfectas arrancó esta primera jornada de la Liga ACT que se disputó, por primera vez en la historia, en Madrid, concretamente en el embalse de Riosequillo, situado en Buitrago del Lozoya. Pero no sólo esa era la única novedad, pues también el formato de competición, ya que además de ser en contrarreloj, pues las cuatro traineras de cada serie no competiría a la vez, sino que primero saldría una dupla y un minuto más tarde el otro dúo.

Entre las tripulaciones que abrían el fuego, estaban las dos gallegas: Chapela y Ares, junto con Santurtzi y Ondarroa. Precisamente, esta última embarcación fue la más rápida tras el primer viraje, mientras que la “Santa Olalla”, que era su compañera de viaje, marcó el peor tiempo, empatando con Chapela (3:09). Con todo, esa situación no desmotivó a los de Pendo pues sabían que era una regata exigente –eran seis largos y cinco ciabogas–. Aun así, el rendimiento no mejoró en el segundo paso, pues tanto Santurtzi como Ondarroa subieron un poco el ritmo y los locales perdieron mucho tiempo, hasta el punto de quedarse en la última posición.

A Ares no le estaban saliendo las cosas, intentó hacer un sobreesfuerzo para reducir esa ventaja con su compañero gallego, pero no podía. En cada metro perdían un poquito más de tiempo. No encontraba ese ritmo que le permitiese meterse en la pelea por el triunfo de esta manga, en la que, casi con total seguridad, estarán sus rivales directos por la salvación.

A pesar de esa situación negativa, la diferencia tras el paso por la tercera ciaboga no creció y se mantuvo en esos doce segundos que tenía con Ondarroa, que comandaba con puño de hierro esta primera manga con un ritmo muy alto. Eso fue minando la moral de las otras tres traineras, que se fueron descolgando, especialmente las dos gallegas, que no eran capaces de igualar el número de paladas de la embarcación vasca.

Aunque las dos estaban mal, lo cierto es que Chapela mejoró un poco y logró sacar algo de ventaja con un Ares, que al igual que le pasó en el Campeonato Gallego, no logró adaptarse a las condiciones de un embalse que exigía muchos vatios. No obstante, los de Pendo siguieron luchando hasta el final, pero de nada sirvió porque siguieron perdiendo mucho tiempo hasta el punto de situarse a seis segundos cuando paró el crono. Finalmente, la “Santa Olalla” finalizó última en esta primera serie tras parar el crono en 20:36.56, muy lejos de Ondarroa (20:15.86), de Santurtzi (20:24.18) y de Chapela (20:30.72).

Poca esperanza

Por suerte, todavía quedaban por disputarse otras dos mangas en las que las traineras en liza (San Juan, Lekittarra, Getaria, Hondarribia, Bermeo, Donostiarra, Zierbena y Orio) podían quedar por detrás de los aresanos y así paliar este mal inicio en esta nueva temporada de la ACT, que era algo con lo que no contaban los de Pendo.

Con todo, en la segunda eliminatoria, tras el primer paso por la ciaboga, el ritmo era más rápido que sus predecesores, algo que preocupó mucho a las traineras gallegas, que se empezaron a ver abocadas a las últimas plazas. Esa situación se fue repitiendo durante los siguientes largos. Tanto San Juan, Lekittarra, Getaria, como Hondarribia siguieron destrozando el crono hasta el punto de que Getaria se situó como el nuevo líder provisional, seguido de Hondarribia y San Juan, superando con claridad a Ondarroa. Mientras, Lekittarra se situó antepenúltima.

La esperanza para Ares para evitar esa última posición se esfumó completamente, pues en la última serie remaron las cuatro grandes, que se encargaron de demostrarlo, pues fueron las más rápidas durante los seis largos, proclamándose ganador un intratable Orio, seguido de Donostiarra y Zierbena, que estuvieron separados por cuatro milésimas.