La surfista local Ana Piñón se despide del Gadis Surf Festival en la segunda eliminatoria

Una participante en acción durante la competición disputada en la playa de Esmelle Jorge Meis

A pesar de todo el esfuerzo realizado, Ana Piñón, la única representante local, se despidió en la segunda eliminatoria de la prueba júnior de la World Surf League que se enmarca dentro del Gadis Surf Festival Ferrol. La deportista del RSM Pantín no logró meterse en las dos mejores de su serie –ese honor fue para su compatriota Carla Morera y la francesa Lily Hirigoyen– después de no poder sacar su mejor versión en una playa de Esmelle que contó con la presencia de muchos aficionados. De hecho, la propia surfista reconoció que “tuve una mala selección de olas y no conseguí encontrar ninguna que me permitiese hacerle un par de giros buenos”.

Esa eliminación dolió al público, pues querían que su favorita brillase durante más tiempo. Con todo, pronto olvidaron ese traspié debido al altísimo nivel mostrado por el resto de sus compañeras y compañeros. Precisamente, en la división masculina pudieron observar como el líder del circuito y uno de los grandes favoritos para alzarse con la victoria, el británico Lukas Skinner, arrasó en la ronda de 64 con una puntuación de 14,74, lo que le dio mucha confianza para los cuartos de final. Sin embargo, allí no pudo demostrar todo su potencial al sólo conseguir 6,50 puntos, siendo superado por el español Alejandro Sancho (8,73) y el portugués Martim Fortes (8,13). Junto a ellos también pasaron el alemán Hans Odriozola, el irlandés Joshua Karbus, el también español Fernando Ibarra, el italiano Leonardo Apreda, el rumano John John Rabinovitch y el suizo Antoine Habashi.

Mientras tanto, en el cuadro femenino accedieron a la semifinales la española Ibone Gómez; las portuguesas Maria Dias y Teresa Pereira; las francesas Lily Hirigoyen, Naïa Monte y Anais Blanchard; la neerlandesa Tiara Van Der Huls y la guadalupeña Rose Calvez.