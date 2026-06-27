Gran estreno de Mugardos en Narón

La trainera del Club do Mar de Mugardos, al paso por una ciaboga Jorge Meis

Todo el mundo tenía muchas ganas de que empezase la Liga Galega de traineras y esta, en su primera prueba, no dejó indiferente a nadie. Con Narón como punto de partida, las embarcaciones que participaron en la competición autonómica demostraron su nivel y reafirmaron la idea de lo cara que va a estar la permanencia esta temporada. Eso lo saben muy bien Remo Narón, Club do Mar de Mugardos y A Cabana Ferrol. Por ello, en esta primera prueba, los tres salieron a por todas para asegurar unos puntos muy valiosos. De estas tres, la que sumó fue un Mugardos que, casualmente, fue la primera en meterse en el agua.

A pesar del calor que hacía, las condiciones para la práctica deportiva eran idílicas, algo que sabían las tres primeras traineras. Desde el inicio, Samertolameu empezó marcando un ritmo endiablado, con Mugardos siguiéndole la estela hasta la primera ciaboga, mientras que Castropol se quedó más descolgada. Los locales persiguieron a una embarcación de Moaña que dominaba con un ritmo infernal, como ya había avisado en el Campeonato de España. Ese poderío lo mantuvo hasta el final de su serie, permitiéndole ser el vencedor al parar el crono en 20:45.76, 28 segundos más rápido que Mugardos, que fue segundo.

Impulsado por ese resultado momentáneo, llegó el turno del Narón, que midió sus fuerzas con un Cabo da Cruz llamado a ganar la manga y la prueba. La primera de las partes la cumplió, pues voló sobre la lámina de agua ante una tripulación anfitriona que acabó segunda, pero a más de treinta segundos y con un tiempo peor que Mugardos, y Cesantes-Rodavigo.

Aun así, las dos traineras tenían la esperanza de colarse entre las cinco mejores. Sin embargo, esa sensación duró muy poco pues las participantes de la última serie (Bueu, Mecos, A Cabana y Tirán Pereira) también perseguían ese objetivo por lo que lo iban a dar todo. Tras el paso por las dos primeras ciabogas, las cuatro traineras que estaban en liza mejoraron los tiempos de la embarcación local.

Con todo, antes del último viraje, A Cabana y Bueu se descolgaron, lo que les condenó a las últimas plazas. Finalmente, Samertolameu se hizo con el triunfo, seguido de Cabo da Cruz y Mecos. La mejor tripulación local fue la de Mugardos, con su quinto lugar, mientras que Narón fue séptimo y A Cabana octavo. Un inicio agridulce para la delegación local, pero que demostró que tienen capacidad para pelear por todo en la Liga Galega.