Nueva velada en FIMO con combate profesional de Zanetti

Lucía Blanco es una de las competidoras del club organizador Cedida

FIMO vuelve a convertirse en centro de los deportes de contacto de la comarca. En esta ocasión será con una nueva cita organizada por el DG Fighters, una velada de boxeo y lethwei –boxeo birmano–. Una iniciativa para la que se abrirán las puertas del auditorio de Punta Arnela a las 19.30 horas y que tendrá como plato principal el combate profesional de Santiago Zanetti.

Si bien antes de esta pelea, las estrellas serán tanto los integrantes de la entidad organizadora como del Kick Narón, con el debut en boxeo de Antón, Diego y Lucía Blanco, para demostrar el trabajo de meses de entrenamiento. Asimismo, el DG contará con la presencia de Unai Graña, como representante local en el torneo de lethwei a cuatro luchadores como otra de las novedades de esta cita.