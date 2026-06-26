Narón da el pistoletazo de salida de la Liga Galega de traineras

El Remo Narón, durante el Gallego Remeirando

Narón está ultimando los detalles para dar el pistoletazo de salida a una nueva temporada de la Liga Galega de traineras. Una campaña y una competición que se presenta con muchos cambios y en el que el nivel de los participantes no hace más que aumentar.

Con la ensenada de A Gándara como punto de encuentro, la VIII Bandeira Cidade de Narón arrancará a las 16.00 horas con la celebración únicamente de la competición relativa a la Liga A. Tanto la segunda categoría como la femenina lo harán una semana más tarde. Así, en la localidad naronesa sólo entrarán en liza diez tripulaciones que buscarán por todos los medios hacerse con la victoria para así empezar de la mejor manera posible y soñar con un posible ascenso a la Eusko Label, mientras que otras buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no perder la categoría, pues para el próximo curso sólo habrá ocho traineras, lo que significa que la salvación estará mucho más cara.

Ese objetivo será el que persigan los tres representantes locales que entrarán en liza en la competición autonómica. Tanto Remo A Cabana Ferrol, Club do Mar de Mugardos como Remo Narón, que juega en casa, persiguen esa meta aunque saben que no será fácil lograrla. Para ello, deberán exprimirse al máximo y aprovechar esa ventaja de estar en un territorio conocido para extraer hasta la última décima.

Como es habitual, las diez tripulaciones se dividirán en tres tandas. En la primera de ellas serán de Mugardos, Castropol y Samertolameu, que en el pasado Campeonato de España mostró un nivel muy alto, quiénes den inicio a la competición. A continuación, será el turno de Cesantes, Narón y Cabo da Cruz. Por último, cerrarán esta primera bandera de la temporada Tirán Pereira, Mecos, Bueu Simei y A Cabana Ferrol.

Sin duda, será una competición muy reñida en la que las favoritas, como son Cabo da Cruz, Samertolameu y Mecos no querrán llevarse ninguna sorpresa y empezar la competición con un traspié que merme su confianza. Mientras, el resto de traineras buscarán hacer eso exactamente para sumar unos puntos muy valiosos en un sitio en el que está previsto que acuda un gran número de espectadores.