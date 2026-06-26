La “Santa Olalla” se estrena en un territorio desconocido

La formación del Remo Ares que disputará la ACT Cedida

Se acabó la espera. Después de varios meses en los que hubo muchos cambios, especialmente en los integrantes de la trainera, el Remo Ares y la “Santa Olalla de Lubre” ya están preparados para afrontar este domingo, a partir de las 12.15 horas, una nueva temporada, la sexta de su historia, en la Eusko Label.

Además, lo hará en un territorio desconocido. No sólo para los locales, sino para el resto de tripulaciones –Bermeo, Chapela, Donostiarra, Getaria, Hondarribia, Lekittarra, Ondarroa, Orio, San Juan, Santurtzi y Zierbena–, ya que es la primera vez en la historia que las mejores embarcaciones nacionales compiten en Madrid. En concreto, lo harán en el embalse de Riosequillo, situado a más de mil metros de altitud en la parroquia madrileña de Buitrago del Lozoya. Sin duda, será un estreno que puede deparar muchas sorpresas, ya que nadie sabe realmente con lo que se van a encontrar.

La Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, que tendrá formato contrarreloj, comenzará a las 12.15 horas con la disputa de la primera de las tres tandas previstas. En esta competirán, Chapela, Santurtzi, Ares y Ondarroa. Con todo, no será una serie normal puesto que se hará en parejas. Primero será el turno de Chapela y Santurtzi, mientras que después harán lo propio Ares y Ondarroa.

Peculiaridades

Todas estas traineras se enfrentarán a tres millas marinas –unos 5.556 metros– para completar un recorrido de cinco ciabogas –que son los puntos en los que se realiza el viraje– y seis largos. En esta serie, la “Santa Olalla de Lubre” buscará ser la más rápida para así sumar unos puntos muy valiosos de cara a la clasificación, ya que el objetivo principal de la embarcación local es mantener la máxima categoría otro año más.

No obstante, tendrá que dar su mejor versión y no cometer ningún error que sea demasiado caro. Además, también prestará mucha atención a las otras dos tandas. La primera de ellas comenzará a las 12.45 y ahí entrarán en liza San Juan, Lekittarra, Getaria y Hondarribia. Precisamente, en este grupo es en el que pretende entrar, al igual que hizo el año pasado, Ares, aunque sabe que será complicado. Por último, sobre las 13.15 será el turno de algunas de las embarcaciones favoritas para hacerse con la victoria. Estas son Bermeo, Donostiarra, Zierbena y Orio.

Sin duda, todas las tripulaciones están deseando que llegue ya mañana para poder poner en práctica todo lo que han entrenado durante meses y empezar una ACT que promete ser más igualada que nunca y en la que cada punto que se consiga tendrá un valor añadido para estar más cerca de la salvación.