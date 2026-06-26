Hugo López, judoka naronés en el Europeo cadete: “Soy un competidor nato, es lo que mejor se me da”

El naronés, en el evento celebrado la pasada semana en Batallones Daniel Alexandre

Juventud y claridad en sus objetivos van de la mano en el caso del naronés Hugo López Pereira. El judoka de la AD Ferrolterra, por ejemplo, tenía claro que uno de sus siguientes pasos era el de mudarse al Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, y así ha sido. Y, a pesar de las diferentes circunstancias que van aparejadas con el cambio de categoría –afronta su primer año cadete–, ha superado con creces los discretos objetivos con los que partía, ya que “¿por qué tenía que ser así? Si llevo sacando medallas en todos mis años de infantil. No voy a llegar a cadete y van a cambiar las cosas”, señalaba convencido López.

Y no lo hicieron. Al contrario, incluso mejoraron. El de Narón repitió bronce estatal y consiguió, no sólo sus primeras victorias internacionales, sino también sus primeras medallas en estas pruebas. Una plata en la Copa de Europa de Faro que le permitió cruzar la puerta al Europeo cadete que disputa el lunes en Gran Canaria.

¿Qué tal está siendo tu adaptación en el CGTD? Casi está como en casa con sus compañeros Mario Tenreiro y June Moreno

Sí, con ellos y también con los compañeros de otros clubes que también están aquí. Fue rápido todo. Ya había hablado con Alberto (Castro) que quería venir, porque estaba viendo lo que estaban haciendo, los buenos resultados que estaban sacando y dije, yo también quiero estar ahí. .

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¿Cómo ha cambiado tu forma de hacer judo y qué mejorías notas?

No varié mi forma porque yo quisiese. La base es mía. Varía un poco mi forma de hacerlo porque hago diferentes trabajos, te varían las técnicas. Lo tuve que cambiar por el cambio de categoría y peso. Y técnicamente he mejorado bastante. Lo que más noto es que la manera de competir y también en el aspecto táctico del judo, he mejorado muchísimo, porque al fin y al cabo estás todos los días con gente que tiene un abanico de trabajos diferentes. Tienes a dos entrenadores aquí y a Alberto allá, son tres, que ven el judo de maneras diferentes. A esto le sumas las salidas que haces fuera y ves judo por ahí, y al final lo que vas pillando es un poco de visión de judo general. Creo que eso no se nota tanto, pero es una parte muy importante. Tengo muy buena visión del judo y tácticamente creo que soy bastante bueno.

Es tu primer año en la categoría y lo estás rompiendo ¿creías que iba a ser así?

Siempre me habían dicho que el cambio de infantil a cadete que era muy grande. Hablé con Alberto y con mi padre al principio de temporada y me dijeron que esperase una temporada en la que no sacase medallas, que es un año de adaptación. Y, bueno, yo por una parte sí me lo creí, pero dije, ¿por qué tiene que ser así? Si yo llevo sacando medallas en todos mis años de infantiles, no voy a llegar a cadete y van a cambiar las cosas.

Por lo visto la adaptación ha sido muy rápida

Sí que te tienes que adaptar. La primera competición –en su caso fue en Cantabria– te notas raro, porque al fin y al cabo es un peso que no has hecho nunca. Tienes gente con la que no has competido nunca y entonces te choca un poco, pero luego al final te acabas adaptando. Porque es eso o nada

Cogí mis ganas de ir al Europeo cuando en la primera Copa de Europa, en Roma, mi compañero de selección, Rubén Yagüe, quedó quinto

¿En qué momento se cambiaron las expectativas?

Desde el principio de la temporada me hizo mucha ilusión. Llegamos al CGTD y Laura Bajo, en la primera semana, me dio dos papeles y me dijo, pon dos objetivos que tengas para esta temporada. Y, claro, yo aún no había hecho ninguna competición y teniendo en cuenta lo que me habían dicho, pues dije ganar un par de combates en Copas de Europa y en el Nacional sacar un buen resultado, un séptimo, un quinto. Y me sorprendió mucho, porque luego cuando pasa todo esto... pero al final cogí confianza en mí mismo y dije, si otros pueden, ¿por qué yo no voy a poder?. Marcial siempre me dice que soy un competidor nato, que no me gusta perder. Lo que mejor se me da es competir.

El podio en Faro te daba prácticamente el billete para el Europeo a falta de la convocatoria oficial ¿lo celebraste de alguna manera?

Cogí mis ganas de ir al Europeo cuando en la primera Copa de Europa, en Roma, mi compañero de selección, que también va conmigo al Europeo, Rubén Yagüe, quedó quinto. Ahí fue cuando dije, si él acaba de quedar quinto tú te puedes meter ahí también. Y a Berlín fui con muchas ganas. Gané dos combates y luego hice un pequeño error en el tercero que me dejó fuera de la pelea por medallas. Y teniendo Faro siendo la última competición, intenté prepararme lo mejor posible, intenté estar lo más tranquilo posible y fui a intentar mi clasificación, porque sabía que podía hacerlo. Aunque el sorteo no me ayudará mucho en esa competición, porque tenía en el tercer combate al número uno del ranking mundial. Pero dije, es la última bala que te queda, tienes que ir con todo e ir para adelante. Y cuando saqué la medalla, pues obviamente estuve una horilla, antes de la entrega de medallas que no me lo creía. Seguía pensando que no era verdad.

Y después de esta campaña de objetivos tan afortunadamente variables ¿cuáles son para este Europeo?

Hablé con Marcial y me preguntó cuál era mi objetivo. Le dije que es hacerlo lo mejor que pueda. Si puedo llegar a pelear por una medalla y tener la mala suerte de quedar quinto o séptimo, o lo que sea, pero llegar hasta donde pueda. Hay que dejarlo todo, porque puede ser tu última competición del año, o sacar una medalla y tener la opción de ir al Mundial. Pero la idea es ir allí a competir, como lo hice en Faro, como lo llevo haciendo toda la temporada, competir centrado, hacer mi trabajo.

Cuando saqué la medalla en Faro estuve una hora antes de la entrega que no me lo creía. Seguía pensando que no era verdad.

¿Lo has preparado de alguna manera especial?

Lo hablé con mi entrenador y si una cosa funciona, si has entrenado para Faro y has sacado una medalla entrenando así, no vamos a cambiar el plan, vamos a entrenar exactamente igual que llevas entrenando. Si te ha dado resultado una vez, te puede dar resultado más veces.

Lo+Personal: “Ahora mismo sólo quiero llegar a ser un grande” Hugo, que como él mismo confirma sigue tocándose las orejas antes de comenzar una pelea –”hay manías que no se pueden sacar”, ríe, “es mi manera de concentrarme, de aislarme de todo”– ha afrontado una completísima campaña en la que sus desplazamientos, especialmente a citas internacionales, han aumentado considerablemente. Un todo por el judo que asimismo hará no pueda estar con la familia el día de su cumpleaños, el próximo 9 de julio. “Sería la primera vez que no esté en casa”, comenta López. ¿Cómo ha llevado el estar tanto tiempo fuera de casa? Lo llevas bien. Me han surgido concentraciones en verano a las que me han convocado, concentraciones a las que voy a ir yo porque quiero, porque me gusta entrenar. Entonces, aparte de todo lo que has viajado este año, que los fines de semana que supuestamente son para estar en casa cuando vuelves del centro, tienes competición... Ahora, una vez ya acabas, sigues teniendo concentraciones y me da un poco de pena porque estoy poco tiempo con mi familia. Pero realmente si lo que tú quieres es llegar a ser grande, lo que necesitas es centrarte solo en una cosa. Y ahora mismo yo lo que quiero es llegar a ser grande en el ámbito del judo. Unas ausencias que su familia entiende perfectamente, ¿no? Sí. Creo que sin mi padre no hubiese llegado aquí porque lo que me ha enseñado es que si se participa, se participa para ganar. Y aunque parezca un poco brusco, realmente es la mentalidad que tienes que tener si quieres llegar a estar ahí. Sin él no hubiese conseguido llegar aquí. Si quieres llegar, hay que sacrificarte. Es lo que hay.