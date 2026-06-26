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Diario de Ferrol

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+Deportes

Gran broche del longboard en Esmelle con Caimi y Delpero

El Gadis Surf Festival Ferrol coronó a la joven italiana de 14 años y al francés 

Redacción
26/06/2026 21:28
La italiana y el francés, con sus trofeos
La italiana y el francés, con sus trofeos
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El Gadis Surf Festival Ferrol de Esmelle pisó en su tercer día de programación el acelerador y lo hizo poniendo un espectacular broche en la modalidad de longboard e iniciando la competición en la prueba de los nombres más jóvenes, los júnior de este circuito clasificatorio de la World Surf League.

Si bien, el gran presente y futuro sobre las olas que ya tiene la italiana Ginger Caimi ya lo demostró en la cita con el tablón. La deportista de solo 14 años fue la ganadora de la competición, logrando su billete para la máxima categoría mundial de la disciplina. Caimi accedió a la final siendo segunda en semis, por detrás de una Robroch que finalmente fue cuarta. La francesa Margaux Viegue y la británica Emily Currie completaron esa última manga en la que se colgaron la plata y el bronce, respectivamente.

Imagen del escenario preparado para estas actuaciones

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En la cita masculina, el galo Edouard Delpero, gran conocedor de los arenales de la comarca, no se guardó nada en la manga y ya en semifinales demostró que había venido a ganar. Y así lo hizo, con Ben Skinner, el vasco Jon Garmendia y el francés Louis Marchiset completando esta final.

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