El triatlón local, muy presente en todas las selecciones gallegas

La cedeiresa, en la competición estatal de A Coruña Cedida

Lucía Piñón –Delikia– y María Alzaga –Náutico de Narón– forman parte de una “irmandiña” absoluta que este fin de semana disputa el Nacional por Autonomías en Tudela. Un emplazamiento que asimismo acogerá el Estatal escolar y su cita de relevos mixtos. En estas últimas, formará la cantera local juvenil, cadete e infantil con Ariel Soto, Adrián Canosa, Lucía Alvite –Triatlón Ferrol–, Lucía Ageitos, Irene García, Vega Yáñez e Iván Gómez –Delikia Cedeira–.