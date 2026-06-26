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+Deportes

El triatlón local, muy presente en todas las selecciones gallegas

Náutico de Narón, Triatlón Ferrol y Delikia Cedeira forman tanto en el equipo absoluto como en los de base en Tudela

Redacción
26/06/2026 12:36
La cedeiresa, en la competición estatal de A Coruña
La cedeiresa, en la competición estatal de A Coruña
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Lucía Piñón –Delikia– y María Alzaga –Náutico de Narón– forman parte de una “irmandiña” absoluta que este fin de semana disputa el Nacional por Autonomías en Tudela. Un emplazamiento que asimismo acogerá el Estatal escolar y su cita de relevos mixtos. En estas últimas, formará la cantera local juvenil, cadete e infantil con Ariel Soto, Adrián Canosa, Lucía Alvite –Triatlón Ferrol–, Lucía Ageitos, Irene García, Vega Yáñez e Iván Gómez –Delikia Cedeira–.

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