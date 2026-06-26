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+Deportes

El Triatlón Lago das Pontes trae de vuelta la disciplina a la villa

La prueba autonómica se disputa el domingo tanto en distancia olímpica como en media

Redacción
26/06/2026 12:42
Un momento de la presentación de la cita
Un momento de la presentación de la cita
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El triatlón y As Pontes vuelven a unirse el domingo con la disputa del Triatlón Lago das Pontes, una cita puesta en marcha por el Club TriArteixo-AceadeAma, y que toma el testigo del conocido Northwest Triman. Será en esta ocasión una carrera de media distancia y olímpica, sin drafting, además de añadir los siempre espectaculares relevos. Unas pruebas que comenzarán a las 8.30 horas con la distancia más larga y a las diez la segunda.

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