El Triatlón Lago das Pontes trae de vuelta la disciplina a la villa

Un momento de la presentación de la cita Cedida

El triatlón y As Pontes vuelven a unirse el domingo con la disputa del Triatlón Lago das Pontes, una cita puesta en marcha por el Club TriArteixo-AceadeAma, y que toma el testigo del conocido Northwest Triman. Será en esta ocasión una carrera de media distancia y olímpica, sin drafting, además de añadir los siempre espectaculares relevos. Unas pruebas que comenzarán a las 8.30 horas con la distancia más larga y a las diez la segunda.