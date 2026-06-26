Batallones acogió el final del Ranking Intercentros y Liga Comarcal 

Los mejores nombres de la entidad comarcal D. Alexandre

Xoel Siso, Iago Rubianes –Miño– y los naroneses Xabi Mauriz y Alberto Troncoso se proclamaron campeones del Ranking Intercentros de Ferrolterra que disputó su última jornada en Batallones, con más de 100 judokas en liza.

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A continuación tuvo lugar la Liga Comarcal por equipos, con la AD Ferrolterra y la AVV lago, en sub 11, y Utopía Fitness Club y Mercedarias Ferrol, en sub 9, colgándose la plata y el bronce. Leo Mosquera y Juan López –Utopía– y Enzo Gómez –Cabanas– fueron los más destacados en minis. Una jornada en la que también se premió a Alba de Bernardo, June Moreno, Alejandra Álvarez, Mario Tenreiro y el propio López como los mejores de club AD Ferrolterra.