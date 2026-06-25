Los tablones estrenaron las aguas de Esmelle en el Gadis Surf Festival

Dos de los competidores de la cita internacional Cedida

Fue finalmente en la tarde del jueves cuando pudo comenzar el programa deportivo del Gadis Surf Festival Ferrol en las aguas de Esmelle. Se hicieron esperar unas olas que, previstas para la mañana, llegaron a la costa mediada la tarde, y que supieron aprovechar a la perfección la delegación participante en la modalidad de longboard en esta cita de la World Surf League.

Nueve mangas fueron las que se completaron en las aguas locales, completándose la primera y segunda ronda de la cita femenina y la primera masculina, por lo que el viernes, casi con toda seguridad –siempre dependiendo del caprichoso oleaje–, se decidirán los títulos de esta prueba del circuito europeo. En la competición para ellos, el vasco Jon Garmendia, en la primera salida al agua, fue de los más destacados con un 14,16 en el marcador, con el luso Carrilho consiguiendo la mejor ola con 8,17 puntos.

En las citas femeninas, la francesa Margauz Vieuge y la neozelandesa Lucy Small rozaron los catorce puntos –13,80 y 13,70, respectivamente– accediendo a unas semis en las que no habrá presencia española tras la eliminación de Lola Bermúdez. La prueba en Esmelle continuará el viernes con la primera llamada para deportistas a las 8.00 horas, esperándose unas condiciones similares en el agua, si bien con un ligero incremento del mar de fondo.