Iria Jarama, del San Felipe Ferrol,  rema sola en la Copa de Suiza

Jarama, durante la Copa del Mundo de Sevilla Federemo

La internacional del San Felipe Ferrol Iria Jarama cierra este fin de semana, junto con la selección española, su calendario de Copas del Mundo y que en esta ocasión llevará a la de Sada a Suiza.

Será en el lago Rotsee en donde se dirima la segunda de las citas con representación nacional –toda vez que la delegación no estuvo presente en Bulgaria a principios de este mes–, después de la dirimida en Sevilla. En esta, la del club ferrolano formó equipo con Aina Arteman en el dos sin, si bien ahora debutará en citas internacionales en la modalidad individual, el skiff.

De hecho, la remera es la única integrante del combinado español en las citas femeninas, en un equipo con otros 21 deportistas masculinos y otras ocho tripulaciones –entre las que están Rodrigo Conde y Caetano Horta–. Jarama disputará en la mañana del viernes la regata clasificatoria a las 10.02 horas, buscando una de las cuatro primeras posiciones que le dé acceso a semifinales y seguir cimentanto así su presencia en el Mundial.