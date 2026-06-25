El accidentado viaje de Lucas Riola y Damián Suárez para estar en la Copa de Europa de Wels

Riola fue subcampeón nacional en la prueba de A Coruña Fetri

Los contratiempos vividos en el desplazamiento de gran parte de la selección española a su próxima cita, la Copa de Europa de Wels, en Austria, quizá tengan su compensación en la carrera sprint a la que harán frente. Eso se sabrá el sábado, cuando a partir de las 18.45 para ellas y las 20.00 horas para ellos se dé la salida a esta carrera en la que el relevo generacional de la disciplina es patente.

Queda así reflejado en los júnior que conforman el combinado estatal, entre los que figuran los cedeireses Lucas Riola –casi con la plata nacional de A Coruña todavía al cuello– y un Damián Suárez, ambos de 2007, que desgraciadamente no pudo finalizar. Junto a ellos otro Lucas, García, oro en la citada carrera; Xavi Cabanilles –2008– y el “mayor” Andrés Prieto –2003–.

A excepción de este último, todos viajaron con el técnico cedeirés Xan Suárez, al igual que Natalia Castro, saliendo de Oporto y casi no pudiendo llegar a la localidad austriaca. Y es que si bien la delegación española había concertado sus billetes para poder transportar sus bicicletas en el tren desde Viena, en una parte del trayecto les obligaron a bajarse por, al parecer, no ser así según el personal de la compañía.

Una situación que pudieron solventar al subirse al siguiente convoy, eso sí, perdiendo en esta transacción el equipaje de uno de sus deportistas e iniciando, en alemán, los correspondientes trámites para su recuperación. Toda una aventura que espera, sin duda, un final muy feliz.