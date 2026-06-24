Un dormido Atlántico lleva a aplazar el inicio del Gadis Surf Festival Ferrol

A primera hora de esta mañana la organización ultimaba los detalles para la apertura de la zona de ocio Daniel Alexandre

El mar también quiso descansar en la primera jornada prevista para el Gadis Surf Festival Ferrol júnior y longboard. Un primer día de competición que finalmente tuvo que ser suspendido ante la falta de olas en las aguas de Esmelle.

Tras la reunión mantenida en la tarde del martes por parte de la organización, a cargo de la World Surf League, se estableció el inicio de las primeras mangas de ambas modalidades para las nueve y media de la mañana del miércoles. Sin embargo, el océano Atlántico se despertó, al igual que muchas otras personas, algo aletargado, sin ofrecer las condiciones adecuadas para arrancar el programa deportivo previsto.

Así, a la reunión matutina llevada a cabo por parte de jueces de la WSL y dirección de competición le siguió la citada decisión de aplazar el estreno en las aguas locales de esta cita internacional que, en principio, tendrá lugar el jueves a las nueve de la mañana.

Y si bien habrá que esperar a ver la actividad sobre las olas, sí que la habrá en tierra, en el Camping das Cabazas, en donde sí que abrirán tanto la zona de skate, ludoteca, el mercado y el área Vazva Art Division, unas actividades que el público que se acerque podrán disfrutar hasta las 19.00 horas.

Un programa que asimismo se mantendrá el jueves, cruzando los dedos para que el Atlántico amanezca más despierto, y que se cerrará con el primero de los conciertos programados en este espectáculo deportivo y social, con la actuación de Keepers al cierre de la actividad en el mar.