Abdías Naya, Edel Bouza y Sergio Casco, el trío de San Sadurniño que pelea con Galicia

Edel –11–, Abdías –13– y Sergio–2–, con el resto de la selección autonómica FGVB

Abdías-Uriel Naya, Edel Bouza y Sergio Casco son los tres guerreros del Aldebarán de San Sadurniño que desde el jueves y hasta el domingo cambiarán su indumentaria azulona para mezclar esta con el blanco de la selección gallega de voleibol.

Los jóvenes deportistas del Municipal no tendrán en esta ocasión que realizar un largo desplazamiento, al contrario, ya que la importante cita será en una ciudad de Lugo que pasará de un multitudinario Arde Lucus al Campeonato de España por selecciones autonómicas –CESA–.

Naya, Bouza y Casco, integrantes del exitoso conjunto infantil de la entidad local, competirán prácticamente en casa para, sin duda, mejorar la quinta plaza lograda por el equipo de esta edad el pasado año. Ahora, sus rivales serán Baleares –cuarta hace doce meses–, Asturias –ambos el jueves a las 9.30 y 19.30 horas– y Castilla y León –el viernes por la mañana–. Unas batallas que los guerreros azules disputarán en el Pazo de Feiras e Congresos.