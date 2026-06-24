Más de 30 grados para colgarse el oro cadete en A Granxa

Uno de los partidos dirimidos en la pista de San Sadurniño Daniel Alexandre

El Circuito Galego de voley playa recaló una vez más en San Sadurniño y lo hizo esta vez en su categoría cadete –la infantil tuvo que ser suspendida el domingo por las altas temperaturas–. Asimismo soportando más de 30 grados, los tándems formados por Rodrigo Gómez del Valle-Gael Vilarchao –Ourense– y sus compañeras Emilia González y Alba Carballo se colgaron el oro en A Granxa.

Los también ourensanos Manuel y Mateo González y las del Lóstrego coruñés Celia Sánchez y Alba Vidal ocuparon una muy trabajada segunda posición. Un caluroso podio que completaron los asimismo integrantes del club herculino Javier Rodríguez y Javier Losada y Daniela Claver y Gaia Nieto, del Voley Playa Vigo.

Foto de familia de las parejas particitpantes Cedida

Un programa deportivo que tenía previsto la disputa de una competición infantil que en este caso no se recolocará en el calendario, ya que esta categoría volverá a pisar la arena de A Granxa los días 18 y 19 de julio, de nuevo con la franja de edad cadete.