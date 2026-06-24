Los benjamines del Aldebarán ganan al Melilla para ser decimoquintos en el Nacional

Jugadores y técnicos, durante la prueba celebrada en Valladolid Cedida

Fueron los últimos en ejercer la representación local en las citas nacionales de base disputadas en las últimas semanas. Los jóvenes jugadores del Aldebarán benjamín acudieron a Valladolid para disputar el Campeonato de España de esta franja de edad, y lo hicieron como vigentes campeones gallegos de la categoría.

En la pista pucelana el grupo de San Sadurniño no pudo sumar su primer triunfo en grupos, aunque sí su primer set al ceder ante el Ciudad de Hellín –a la postre, bronce–, Sporting Río Duero (2-1) y Occident Alquimia. En la pelea del noveno al decimosexto lugar, se quedaron cerca de doblegar al Móstoles, si bien este nuevo traspié se unió al sufrido ante el +Badajoz. Así, el joven grupo local disputó el duelo por el decimoquinto lugar y aquí sí que no falló para ganar al Melilla (2-0).