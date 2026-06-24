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+Deportes

El Sportfight Ferrol, el mejor sobre la arena gallega en lucha y casi en el grupo de sambo

Marcos Carrozzino se colgó dos oros en la playa de Silgar

Redacción
24/06/2026 19:45
Cuatro oros consiguió la delegación ferrolana en Sanxenxo
Cuatro oros consiguió la delegación ferrolana en Sanxenxo
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La lucha y el sambo salieron el pasado fin de semana a la calle, o más bien a la arena, con la disputa del Campeonato Gallego de estas disciplinas en su modalidad playa. 

Fue en el arenal de Silgar, en Sanxenxo, en donde se disputaron estas citas y en donde asimismo el Club Sportfight de Ferrol se coronó como el mejor en la modalidad sénior de lucha –con Atila de Ourense y San Ignacio de Vigo completando el cajón– y como subcampeón en sambo, en esta ocasión siendo superado por el Senín de Vilagarcía.

Un oro y una plata ferrolana para la que puntuó el incansable trabajo de Marcos Carrozzino, Joian Kaue Lima, Iker Grimaldi González, Kevin Fuentes Quintana y Yoandris Salazar Acosta. Carrozzino finalizó su actuación en la plaza pontevedresa con la primera posición en ambas modalidades, mientras que Grimaldi y Lima se colgaron el oro en sambo y lucha, respectivamente, firmando la tercera plaza en las otras modalidades.

Un bronce que consiguió por partida doble Fuentes, mientras que su compañero Salazar lo hizo en sambo, finalizando noveno en el otro torneo autonómico. Una prueba que contó con casi 200 nombres inscritos y del que pudo disfrutar el público que se acercó al paseo de esta localidad.

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