Mar creciente y grandes estrellas en el inicio del Gadis Surf Festival Ferrol

Parte de los finalistas del pasado año Emilio Cortizas

Los más de 150 nombres que han tenido la fortuna de estar entre los clasificados para poder competir en el Gadis Surf Festival Ferrol –cabe recordar que más de medio centenar se quedó en la lista de espera– podrán, en esta ocasión, estirar un poco más sus horas de descanso antes del inicio de esta tercera edición de la cita puntuable para el circuito de la World Surf League júnior y de longboard.

Y es que el “check in” para todos ellos será a las nueve y media, para comenzar por todo lo alto una, se espera, gran jornada festiva de San Juan. En esta fiesta internacional del surf estará la canterana del RSM Surf de Pantín Ana Piñón para sacar el mayor partido de su “wild card”.

La local entrará en liza en la segunda ronda de la competición –treintaidosavos–, en una primera manga en la que, de momento, sólo conoce a una de sus rivales Carla Morera De La Vall, ya que las otras dos saldrán de la primera ronda de la competición, con ocho mangas previstas. En estas estarán también las representantes españolas Enara Palacios, Cristina de Llano y Ane Loreiro.

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Un Gadis Surf Festival Ferrol que, en la jornada del miércoles, contará con temperaturas afortunadamente más frescas que las de los últimos días, mientras que las previsiones de oleaje estiman que el jueves el mar irá creciendo significativamente para disfrute de deportistas y público.