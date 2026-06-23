El pelotón naronés aterriza en Zaragoza

La numerosa delegación local que participará estas semanas en el Campeonato de España Jorge Meis

El fin de campaña de las competiciones regulares, playoffs y el inicio del verano confluyen durante estas semanas en Zaragoza. Una ciudad que, más de medio siglo después y en el 75 aniversario de la Federación Aragonesa de tenis de mesa, se erige como centro nacional de la disciplina con la disputa de un multitudinario Campeonato de España. Un Estatal que ya dio sus primeros golpes desde el pasado día 20 con las pruebas de veteranos y para deportistas con discapacidad física e intelectual.

Ahora es el turno para los nombres inscritos en los cuadros prebenjamín, benjamín, infantil y juvenil –hasta el lunes– y posteriormente darán el relevo a alevines, cadetes y sub 21. Y aquí es donde entra en juego la numerosa cantera del Narón Tenis de Mesa, así como su pupila Sofía Couce, ahora en las filas del Nervión sevillano.

De hecho, esta deportista volverá a formar equipo con su excompañera y amiga Candela Montero, al coincidir de nuevo ambas en la misma categoría, la juvenil, conformando así una “pareja natural”, señala el presidente de la entidad Fernando Montero, “tienen mucha experiencia las dos y jugaron mucho tiempo juntas”. Eso sí, en ese cuadro de dobles se encontrarán con varios tándems que asimismo apuntan a un cajón que el pasado año contó en lo más alto con, precisamente, Montero y su compañera Lucía Saura –que compite en cadete–, tanto en dobles como por equipos en una gran competición local.

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Y es que la delegación naronesa estará, precisamente, presente tanto en la prueba por equipos, que será la que abra el calendario deportivo del miércoles, como en individual y dobles, que comenzarán hacia el final de la semana. Con mucha fuerza e ilusión llegan también los prebenjamines naroneses Anxo López, Erick Rodríguez y Haoli Bi, buscando su presencia en la fase final de la multitudinaria competición estatal. Una primera meta con la que asimismo aterrizaron el martes en Zaragoza la delegación infantil de Aarón Roca, Ángel Piñón, Haojian Bi y Celia Sanz, preparando su mejor tenis de mesa para sorprender y disfrutar a partes iguales en la ciudad.

Una primera “hornada” en la participación naronesa que se completa con las alevines Lía Vila, Bella Martín y Valeria Piñón que, asimismo, se vestirán de ganadoras para avanzar lo máximo posible en las diferentes competiciones en disputa. Un camino largo en el que el partido a partido cobra más sentido que nunca, ya que son un total de 1.734 los nombres que esta semana y la próxima buscarán el mismo objetivo que la destacada delegación naronesa.