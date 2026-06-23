Celebrado título alevín para el Natación Ferrol y mejores marcas para Iván Gómez y Hugo González

El equipo de Caranza, con su trofeo Cedida

La cantera del Natación Ferrol subió un peldaño en Pontevedra. Así, si hace poco más de una semana firmaba la plata en la Copa Galega benjamín de A Coruña, la delegación de Caranza se hizo con el oro en el Campeonato Autonómico alevín disputado en la piscina Rías do Sur.

Un título que se cimentó en las segundas posiciones en la tabla masculina y femenina. El grupo ferrolano, que ya había firmado el subcampeonato en liga, se subió ahora a lo más alto gracias a sus actuaciones individuales y de relevos.

En el primero de los apartados se hizo con ocho victorias de la mano de Carla Pico, en dos ocasiones –50 y 100 mariposa 13 años, siendo segunda en 200–, así como con Alejandro López –plata en 200 y bronce en 200 espalda–, Sabela García –400 estilos, y también plata en 800–, Lola Piñeiro –200 estilos y bronce en braza 100 y 200– y en 12 años con Aisha Martínez –100 espalda, segunda en 200 espalda y bronce en 50 y 400 estilos–.

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Las medallas locales llegaron también con Cedeira, Náutico de Narón y Marina. En el caso de la villa, su nadador Iván Gómez se impuso en los 100, 200, 400 y 800 libres firmando nuevas mejores marcas gallegas en las tres últimas distancias en 12 años. Un logro que también consiguió el naronés Hugo González, en 13, en 100 espalda y mariposa, además de imponerse también en los 50. Por parte del Marina, se proclamaron campeonas autonómicas Antía Valencia y Martina García, en 50 braza y 200 mariposa.