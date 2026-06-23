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+Deportes

Álex y Sara Cagiao se hacen con la Copa Escuderías en Guitiriz

El equipo del As Pontes Motorsport estrenó la nueva cita organizada por el Scratch Fene

Redacción
23/06/2026 20:46
Álex y Sara Cagiao, en la cita chairega
Álex y Sara Cagiao, en la cita chairega
Cedida
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Además de por su organización, a cargo del Scratch Fene y el Scratch Galicia, la exitosa primera edición del Rallymix Concello de Guitiriz-Gran Premio Deputación de Lugo tuvo también un protagonismo local en su parte competitiva. 

Así, en la Copa Escuderías los hermanos Álex y Sara Cagiao –As Pontes Motorsport– firmaron la segunda posición en este estreno de la cita chairega en el Campeonato Gallego, mientras que Adrián Ínsua y Eva María Caride –Scratch Fene– hicieron lo propio en la tabla final del Trofeo Scratch Fene Cafetería Pub Titanic. Una carrera, en la que se mezcla asfalto y tierra, en la que Francisco Dorado y Andrea Lamas –Escudería Miño Lucense– inscribieron sus nombres como primeros ganadores.

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