Álex y Sara Cagiao se hacen con la Copa Escuderías en Guitiriz

Álex y Sara Cagiao, en la cita chairega Cedida

Además de por su organización, a cargo del Scratch Fene y el Scratch Galicia, la exitosa primera edición del Rallymix Concello de Guitiriz-Gran Premio Deputación de Lugo tuvo también un protagonismo local en su parte competitiva.

Así, en la Copa Escuderías los hermanos Álex y Sara Cagiao –As Pontes Motorsport– firmaron la segunda posición en este estreno de la cita chairega en el Campeonato Gallego, mientras que Adrián Ínsua y Eva María Caride –Scratch Fene– hicieron lo propio en la tabla final del Trofeo Scratch Fene Cafetería Pub Titanic. Una carrera, en la que se mezcla asfalto y tierra, en la que Francisco Dorado y Andrea Lamas –Escudería Miño Lucense– inscribieron sus nombres como primeros ganadores.