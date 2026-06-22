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+Deportes

Mugardos, A Cabana y Narón retoman el batel para subir al podio en la Bandeira Deputación

El trofeo provincial se disputó en Muros

Redacción
22/06/2026 22:26
El Remo A Cabana fue uno de los protagonitas en Muros
El Remo A Cabana fue uno de los protagonitas en Muros
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La campaña de bateles regresó momentáneamente el pasado fin de semana con la disputa de la segunda edición de la Bandeira Deputación da Coruña de esta modalidad de banco fijo. 

Un recuperado trofeo dirigido a la base y disputado en esta ocasión en Muros, con Mugardos, A Cabana Ferrol y Narón retomando esta embarcación. Los alevines mugardeses Sergio García, Leo Savitchev, Carlos Pacheco, Adrián Fernández y Ángela Prieto se impusieron en su regata, en la que A Cabana fue cuarto.

Un club ferrolano que se llevó la victoria con sus cadetes Lucas Porta, Álvaro González, Mateo Gómez, Diego Freire y Miguel Bouza, siendo tercero en la prueba femenina, en las dos regatas infantiles y en la juvenil femenina. Un lugar de bronce que también firmó en una final directa juvenil masculina menos populosa, al igual que la sub 23, con sólo la tripulación ferrolana en liza.

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También calentaron motores para el inminente inicio de la Liga Galega de traineras –que además será en su casa en el caso de la A– los remeros del Narón, terceros en la final directa de la competición masculina sub 23.

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