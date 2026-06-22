Medalla de plata para el cuatro sin timonel juvenil femenino del San Felipe en la cita de Banyoles

Imagen de las remeras del San Felipe que fueron segundas

El subcampeonato conquistado por el cuatro sin timonel juvenil femenino del San Felipe fue el mayor botín conseguido por la delegación de Ferrolterra en el Campeonato de España cadete, júnior y sub 23 de remo olímpico, que finalizó el pasado domingo en la localidad catalana de Banyoles después de tres días de actividad. La embarcación del club de Ferrolterra, formada por Julia Casal, Vega Fernández, Julia Fernández y Julieta Filgueira, se quedó a poco más de siete segundos del campeón, el Náutico de Sevilla, pero mantuvo a más de cuatro segundos a Hondarribia, tercero.

De las cuatro embarcaciones remitidas por la entidad local, solo otra se metió en la final A. Fue la skiffista cadete Sofía Alvaré, que se quedó a poco más de dos segundos del podio. Las otras dos tripulaciones participantes, las sub 23, se tuvieron que conformar por remar en las finales B: el doble scull formado por Diego Barcia y Jacobo Bastida fue tercero y la skiffista Emma Vázquez, segunda clasificada.