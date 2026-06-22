Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Marco Veiga también se “defiende” en descenso con la plata en la Copa de España

En la penúltima prueba del trofeo, el pontés del Pulpeiros Gabriel Álvarez fue tercero en infantil

Redacción
22/06/2026 22:07
El naronés, con el trofeo logrado en la prueba ourensana
El naronés, con el trofeo logrado en la prueba ourensana
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El naronés Marco Veiga aparcó durante un fin de semana su exitosa modalidad de enduro –no así su bicicleta– para competir en la penúltima cita de la Copa de España de descenso. Una prueba dirimida en un novedoso trazado en la estación de Manzaneda y al que, asimismo, rápido se adaptó el “rider” de CiclosQuintena. 

De hecho, y a pesar de no tratarse de su modalidad reina, Veiga se colgó la plata en esta competición, escoltado por el presente y futuro de esta disciplina, el sub 23 Héctor Quinteiro y el cadete Bruno López, en una cita que, debido a las altas temperaturas, no contó con clasificatoria y se disputó a una sola manga. En esta, de 1.600 metros de trazado, Veiga se quedó a tres segundos del oro.

El trazado pontés es ya un clásico en el calendario gallego o nacional

Manuel Rouco y Lara Pita, superan todos los obstáculos para ser oro en As Pontes

Más información

No fue el único local que se subió al cajón en Ourense, ya que el pontés Gabriel Álvarez Alonso –Pulpeiros– defendió con uñas y dientes su bronce en la carrera infantil, el mismo lugar que firmó Carla Hermida –Náutico de Narón– en cadete. Su hermano Leo Álvarez, finalizó séptimo en la tabla júnior, si bien el de la villa se colocó como el segundo mejor local –por detrás de Veiga– en la tabla “scratch”, siendo vigésimo octavo. Su compañero en el Pulpeiros, Adrián Martínez, inscribió su nombre como cuarto en M30.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620