Marco Veiga también se “defiende” en descenso con la plata en la Copa de España

El naronés, con el trofeo logrado en la prueba ourensana Cedida

El naronés Marco Veiga aparcó durante un fin de semana su exitosa modalidad de enduro –no así su bicicleta– para competir en la penúltima cita de la Copa de España de descenso. Una prueba dirimida en un novedoso trazado en la estación de Manzaneda y al que, asimismo, rápido se adaptó el “rider” de CiclosQuintena.

De hecho, y a pesar de no tratarse de su modalidad reina, Veiga se colgó la plata en esta competición, escoltado por el presente y futuro de esta disciplina, el sub 23 Héctor Quinteiro y el cadete Bruno López, en una cita que, debido a las altas temperaturas, no contó con clasificatoria y se disputó a una sola manga. En esta, de 1.600 metros de trazado, Veiga se quedó a tres segundos del oro.

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No fue el único local que se subió al cajón en Ourense, ya que el pontés Gabriel Álvarez Alonso –Pulpeiros– defendió con uñas y dientes su bronce en la carrera infantil, el mismo lugar que firmó Carla Hermida –Náutico de Narón– en cadete. Su hermano Leo Álvarez, finalizó séptimo en la tabla júnior, si bien el de la villa se colocó como el segundo mejor local –por detrás de Veiga– en la tabla “scratch”, siendo vigésimo octavo. Su compañero en el Pulpeiros, Adrián Martínez, inscribió su nombre como cuarto en M30.