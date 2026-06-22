Manuel Rouco y Lara Pita, superan todos los obstáculos para ser oro en As Pontes

El trazado pontés es ya un clásico en el calendario gallego o nacional Daniel Alexandre

As Pontes no defraudó en su cita con el ciclismo. Con un trazado en las inmediaciones del lago alabado por sus participantes, el recorrido de la villa volvió a repartir en esta campaña las medallas autonómica, si bien si el pasado año fueron las correspondientes a una prueba de la Copa Galicia ahora, con este trofeo, ya finalizado, el recorrido pontés hizo lo propio para coronar a los mejores nombres en el Campeonato Autonómico de XCO rally.

Una prueba en la que el numeroso pelotón de participantes tuvo que lidiar con las altas temperaturas –de hecho, la actividad de mini BTT prevista para el domingo tuvo que ser suspendida–, lo que no frenó en absoluto a los “riders”, especialmente a una, de nuevo, exitosa delegación comarcal.

Rouco fue el mejor infantil Luz Iglesias

En una estela claramente ascendente, la cantera local enrolada en las filas del Cambre fue una de las que más brilló, encabezada por José Manuel Rouco Durán y Sara Cerezo Álvarez. El primero, que venía de inscribir su nombre como subcampeón infantil en la citada Copa Galicia, le ganó la partida en esta ocasión al vencedor del trofeo, Jorge Martín –Avanza O Porriño– para cruzar la línea de meta tras tres vueltas al trazado local, con el también porriñés Sergio Villaverde –asimismo bronce en la Copa–, completando este cajón.

Un “top 10” en el que también estuvo Carlos Aguilar Rodríguez, con un aplaudido sexto lugar. Un título que también firmó con mucho trabajo la aresana Lara Pita, ahora en las filas del X-Sauce Merida Factory Team, en su caso en júnior.

De lesión al cajón

La asimismo integrante del Cambre, la ferrolana Sara Cerezo, que superó una lesión al principio de temporada para firmar la tercera plaza en el trofeo, demostró que ya está recuperada. Y lo hizo con la segunda posición en este caluroso Autonómico, asimismo en la franja de edad infantil.

Pita se coronó como la mejor júnior Cedida

Con dos vueltas por delante, la ferrolana hizo una gran carrera, en la que sólo la también integrante del Cambre Aroa García Blanco fue capaz de superarla para firmar el doblete de esta entidad en lo más alto. Unas posiciones de privilegio que se le escaparon a Lara Fernández López por problemas mecánicos –rompió una rueda–, cuando iba en cabeza de carrera.

Si bien, a pesar de estos inconvenientes, la ferrolana cruzó la línea de meta como cuarta clasificada, con Marta Utrera –Xesteira– como ganadora de la competición cadete –en la cita masculina Xoel Lourenzo, del Esmelle, fue asimismo cuarto–. Una gran campaña para estos tres nombres locales –Rouco, Cerezo y Fernández– que ha sido recompensado con su convocatoria con Galicia para el próximo Campeonato de España escolar de BTT que se disputará en Melilla.

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Y si la cantera de la comarca acaparó gran parte de la atención en As Pontes, también lo hicieron nombres más experimentados como el anfitrión Yago Pico Bouza –As Pontes–, que se colgó la plata en la cita de Máster 30. Un medallero de veteranos en el que también estuvo Xorxe Lourenzo Varela, en su caso en M40, colgándose el bronce, con sólo un segundo de desventaja sobre el segundo, Uxío Canosa –Extol Zamora–.

La ferrolana Sara Cerezo Luz Iglesias

Una tercera posición que también celebró Roberto Fontán Troncoso –Norinver– en M50, con Roberto Leira –Pulpeiros– en la quinta. Un protagonismo comarcal que también llegó en élite y asimismo con un anfitrión. Marcos Gómez Ares –As Pontes– fue octavo en esta competición organizada por el Terras do Eume y que, puntuable para Copa, Gallego o incluso Nacional, ya es parada obligatoria para el numeroso pelotón de BTT.