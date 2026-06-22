Lucas Riola se queda a solo dos segundos del premio

Lucas Riola, segundo por la izquierda, en el podio de A Coruña CEDIDA

Dos segundos separaron al cedeirés Lucas Riola (Delikia) del título –que fue para su compañero de club Lucas García– en el Campeonato de España júnior de la modalidad sprint, disputado el pasado domingo en A Coruña en una jornada calurosa que obligó a redujese el recorrido. Por eso el deportista de Ferrolterra no pudo certificar su clasificación para el certamen continental de la disciplina, que se celebrará a principios de agosto en Polonia, ni para el Mundial junior, que se disputará en septiembre en Pontevedra con motivo de la Gran Final de las Series Mundiales y para el que solo se clasificó García. Serán los criterios técnicos los que determinen su presencia.

Menos suerte tuvo Damián Suárez, el otro cedeirés del club de Vigo, ya que tuvo que abandonar en la segunda transición de la carrera por problemas físicos cuando estaba lejos de las primeras plazas de la prueba. De todas maneras, la actuación de Riola ayudó a la segunda plaza lograda por el Delikia en la clasificación por clubes de este certamen.

Supersprint

Un día antes se habían puesto en juegos los títulos nacionales cadete, juvenil y júnior en la modalidad supersprint. Y fue el menor de los segmentos donde llegaron los mejores resultados locales con la segunda plaza de Irene García, que colaboró a la victoria por clubes del Delikia –también ayudó la decimonovena plaza de Noa Villadóniga–. Mientras, en la prueba masculina, la séptima plaza de Adrián Canosa (Triatlón Ferrol) fue la mejor.

Mientras, ni en la categoría juvenil ni en la júnior, los atletas fueron capaces de clasificarse para la final de sus respectivos grupos de edad, sino que cayeron en las preliminares.