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Rugby

El rugby ferrolano se despide de Pedro Maristany Vigo

El fundador del Club Rugby Ferrol y propietario de El Estanco del Puerto fallece a los 61 años de edad

Redacción
22/06/2026 20:33
Maristany, a la izquierda, en el Torneo Cidade de Ferrol de veteranos
Maristany, en el centro, en el Torneo Cidade de Ferrol de veteranos
Jorge Meis
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El rugby local y gallego se quedó el lunes huérfano de uno de sus pioneros, Pedro Maristany Vigo. Su club, el Rugby Ferrol despidió, de forma muy prematura, a los 61 años, a su fundador, y que posteriormente ejerció otros cargos en la entidad de A Malata. 

Siempre vinculado al conjunto de la ciudad naval, siendo antes jugador del Marina Ferrol y Almallo, semillas del actual club, seguía unido a este a través de su sección de veteranos, con los que llegó a acudir a citas internacionales con el Galician Old Boys. “Desde el Rugby Ferrol queremos trasladar nuestro más sentido pésame a familia y amigos”, señalan desde el equipo, indicando que fue “una figura clave del club en sus inicios”.

Además de su gran vinculación con el deporte local, Maristany era asimismo conocido por regentar El Estanco del Puerto, negocio de venta de tabaco, prensa y souvenirs. 

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