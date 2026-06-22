Doblete para Xiana Lago, del Ría Ferrol, en el Gallego de Ourense

Lago y Fernández dominaron la prueba de disco Cedida

De todos los colores y en numerosas distancias y concursos, la delegación comarcal no se apagó por las extremas circunstancias vividas en unas instalaciones de Monterrei, en Pereiro de Aguiar, en las que se disputó el Campeonato Autonómico absoluto al aire libre.

Y si bien poco o nada soplaba este en Ourense, los nombres locales volaron en el tartán para regresar con más de una decena de medallas. Cinco de estos fueron de oro, con la ceense del Ría Ferrol Xiana Lago Andrade acaparando dos. La lanzadora no tuvo rival ni en el concurso de lanzamiento de peso –13,62 metros– ni en el de disco –40,60–.

Lamyae, en el centro, fue la mejor en 800 Cedida

En este último, además, el cajón fue muy local, ya que la segunda posición fue para Evelyn Fernández Guede –Atletismo Narón–, con 37,59, siendo cuarta en la primera de las citas. El club ferrolano se embolsó otros dos títulos, gracias a las actuaciones de Andrea Díaz Iglesias en los 5.000 metros y de Inés Oitavén Pascual en los 400. Himi Lamyae completó el repóker dorado comarcal con su victoria en los 800 metros cruzando la meta en 2:09.43.

Castro, a la izquierda, rozó el título absoluto Cedida

En el botín de subcampeonatos estuvieron tanto el ferrolano Bruno Castro Pereira –Coruña Comarca– como el relevo 4x400 del Marineda con el cariñés Javier Picos Galcerán en sus filas. El primero mantuvo una dura batalla con Diego Míguez –Gimnástica Pontevedra– que se resolvió en el sexto y último salto del triple. En este, Castro firmó 15,05 metros, mientras que el pontevedrés hizo un 15,09 que le dio el título. Una segunda posición que sabe muy bien al local, ya que refrenda la mínima para el Europeo sub 18 y demuestra su buen estado de forma.

El relevo naronés, a la derecha Cedida

En el casillero de bronce estuvieron Lucía Rivadulla Alonso e Iria Filgueira Loureiro –Ría Ferrol–, siendo terceras en la carrera de 400 metros vallas y martillo, respectivamente, en una posición que también logró el relevo naronés de 4x100 de Hiba Diboun, Alma Bello Iglesias, Iria Rey Sánchez y Nerea Martínez Naveiro.

Un fin de semana en el que quedó pendiente la disputa del Gallego por equipos sub 10 y sub 12, suspendido por las altas temperaturas vividas el domingo.