Los benjamines del Aldebarán, a superar a sus mayores en el Nacional de Valladolid

Los de San Sadurniño, con su oro autonómico Cedida

La cantera local sigue sacando pecho. Si fueron los infantiles del Aldebarán los primeros en abrir el programa nacional, tomando el relevo las alevines del Narón Volea, esta semana es el turno para el equipo benjamín de San Sadurniño, oro gallego el pasado mes de abril. El conjunto azulón compite asimismo en Valladolid en donde espera mejorar el registro de sus ya exitosos compañeros.