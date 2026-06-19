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+Deportes

Los benjamines del Aldebarán, a superar a sus mayores en el Nacional de Valladolid

El equipo de San Sadurniño llega a Pucela como campeón autonómico

Redacción
19/06/2026 18:11
Los de San Sadurniño, con su oro autonómico
Los de San Sadurniño, con su oro autonómico
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La cantera local sigue sacando pecho. Si fueron los infantiles del Aldebarán los primeros en abrir el programa nacional, tomando el relevo las alevines del Narón Volea, esta semana es el turno para el equipo benjamín de San Sadurniño, oro gallego el pasado mes de abril. El conjunto azulón compite asimismo en Valladolid en donde espera mejorar el registro de sus ya exitosos compañeros.

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