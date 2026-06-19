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+Deportes

Ferrol sigue siendo referente con su Festival Internacional de ajedrez

El evento, con tres pruebas en su programa, comenzará el próximo 4 de julio

Redacción
19/06/2026 18:01
Un momento de la presentación de la cita
Un momento de la presentación de la cita
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Tres eventos y diez mil euros en premios. El XLI Festival Internacional Cidade de Ferrol de ajedrez sigue cumpliendo ediciones para continuar siendo la referencia de la disciplina en Galicia, y el evento internacional más longevo en la comunidad. 

Con el Hotel Almirante como campo de operaciones a partir del próximo 4 de julio, el evento principal será puntuable para el ranking nacional e internacional, contando ya con más de medio centenar de nombres inscritos, llegados de toda España, así como de Letonia, Honduras o Cabo Verde.

“Este festival vai no camiño de consolidar Ferrol como lugar de referencia no xadrez”, señalaba Xan Rey, presidente del Círculo Ferrolán, organizador de la cita. Con la presencia también de José Luis Picos, en representación del club, y del edil de Deportes, Ricardo Aldrey, asimismo se destacó la celebración dentro del programa de esta cita la disputa del XX Mestre Rodrigo y el XXIII Mestre Alonso Leira, este último sólo para deportistas comarcales.

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