El surf más global recala en Esmelle

Organización, administraciones y patrocinadores, en el escenario del evento Jorge Meis

El Camping de As Cabazas cuenta ahora con nuevas construcciones –efímeras, eso sí– que durante casi una semana acompañarán a un "glamping" y unas instalaciones inauguradas el pasado mes de julio en el arenal ferrolano. El Gadis Surf Festival Ferrol, gemelo de la cita de Razo y hermanos pequeños del Pantín Classic, abrirá fuego con las competiciones internacionales organizadas por la World Surf League en España y, casualmente, con las tres teniendo como sede la provincia de A Coruña.

Será ya la tercera edición de esta prueba del circuito clasificatorio júnior de surf y de longboard que, al igual que el resto de sus familiares, contará tanto con una importante vertiente deportiva como de ocio, como así lo señaló Yago Barreto, coordinador del evento, con las aguas de Esmelle como “campo de juego” y el citado camping como sede de las numerosas actividades paralelas a la competición.

Una prueba que contará con zona de alimentación, espacio corresponsables, de skate –a cargo de Volcom, con un campeonato incluido e inscripción abierta–, una novedosa área de arte, la Vazva Art Division y un escenario en el que actuarán, entre otros, el catalán Carlos Sadness, demostrando así el crecimiento de esta cita en todos sus apartados.

Presentación del Gadis Surf Festival Ferrol J. Meis

El que sustenta la prueba, un deportivo con más de 150 "riders" –y más de medio centenar quedándose en lista de espera–, entre los que estará la local Ana Piñón –RSM Pantín–, con su “wild card”. Barreto estuvo acompañado en la presentación de este “mini Pantín” por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey; el deputado provincial, Antonio Leira; la delegada de la Xunta, Martina Aneiros y la representación de los patrocinadores Arrojo, Edommo, Vazva, Wasted Shoes y Jael Joyería.

Con el inicio de la competición previsto para el miércoles día 24, Arrojo y Edommo entran en esta lista de colaboración, en la que destacada el nuevo espacio artístico de Vazva para darle “el toque canalla”, como señalaba su representante, “y un espacio a artistas internacionales, nacionales y emergente locales”. Unas instalaciones que contarán con la presencia, entre otros, de Filippo Fiumani, Rui Major o las más cercanas Ana Cabanes Fontao, Eva Carballeira, Blanca Escrigas o Almudena Portal.

Una iniciativa privada que se une a una pública, en esta ocasión, trabajando a la perfección de manera conjunta Concello, Deputación y Xunta. Tres pilares que se unen a los citados por el regidor de la ciudad naval, para dar cuenta de la importancia de esta cita.

“Promotores, patrocinadores y administraciones”, son, según Rey Varela, la triple alianza sobre la que descansa la organización de esta prueba internacional, demostrando que “cuando nos unimos también podemos hacer grandes cosas”. Una tercera edición que, al igual que su hermano mayor en Pantín, transformará entre el 24 y el 28 de junio el paisaje esmudiense, abriendo ahora sí, la época estival.